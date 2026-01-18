Στα «λευκά» τα ορεινά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία

Στα λευκά ντύθηκαν πολλές ορεινές περιοχές της χώρας σήμερα (18/1/2026) με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό με το πολλά χιόνια και τα χιονοδρομικά να ανοίγουν τις πόρτες τους για αυτούς που θέλουν να κάνουν σκι και αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν στα σαλέ.

Χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Φθιώτιδας και σε πολλά χιονοδρομικά κέντρα με το χιόνι σε αρκετές περιοχές να το έχει στρώσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Χιονοπτώσεις είχαμε στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθια στη Σταγια (Πλάτανος), ενώ λευκό τοπίο αντίκρισαν και χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι, η Παύλιανη και άλλα γύρω χωριά.

Επίσης λευκό έγινε το τοπίο στον Τυμφρηστο, καθώς και στο Γαρδίκι και σε άλλες ορεινές περιοχές προς στα σύνορα Φθιώτιδας Ευρυτανίας όπως Μαυρίλο και Μερκαδα.

Πυκνά είναι τα χιόνια και στα Χάνια Πηλίου, Τρίκαλα Κορινθίας, Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, Περτούλι και στην Στερεά Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε μάλιστα πως από την Τετάρτη έρχεται νέο βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο που θα φέρει περισσότερα χιόνια. Μάλιστα εξηγεί και τους λόγους που αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε η χιονόπτωση που αναμενόταν.