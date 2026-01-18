Καιρός: Γιατί η νέα ψυχρή εισβολή δεν φέρνει πολλά χιόνια μέχρι την Τρίτη, νέα επιδείνωση του καιρού από Τετάρτη

Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγούν τι συμβαίνει με τον καιρό

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ψυχρής εισβολής που θα φέρει επιπλέον πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, ισχυρούς ανέμους αλλά - για την ώρα - ασθενείς χιονοπτώσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός αυτός θα συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη ενώ από Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση που δεν αποκλείεται να φέρει χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς αποτυπώνεται «η έλευση του χαμηλού την Τρίτη από τα δυτικά, που εμπλουτίζει με υγρασία την περιοχή μας και φέρνει πολλά φαινόμενα στη χώρα μας την Τετάρτη. Γι' αυτό άλλωστε και η ΕΜΥ στη γενική της πρόγνωση αναφέρει τη λέξη "επιδείνωση"».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΥ ΧΙΟΝΙ <br>Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι… <a href="https://t.co/Ty1HrO5ald">pic.twitter.com/Ty1HrO5ald</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2012536023981449592?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Γιατί δεν έρχονται (ακόμα) πολλά χιόνια

Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγούν γιατί η ψυχρή εισβολή δεν συνεπάγεται πάντα και πολλά χιόνια. «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο...» γράφει ο μετεωρολόγος του Alpha και εξηγεί τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό: ?Συχνή επικράτηση νοτιάδων και δυτικών ροών, που ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

?Πιο σπάνιες και μικρής διάρκειας εισβολές ψυχρών αερίων μαζών από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις.

?Θερμότερη Μεσόγειος, η οποία περιορίζει το ψύχος κυρίως στα χαμηλά στρώματα.

?Κλιματική τάση μείωσης των ημερών χιονοκάλυψης, ιδιαίτερα κάτω από τα 800-1000 μέτρα.

?Ακόμα και όταν επικρατούν ψυχρές συνθήκες, συχνά απουσιάζει η απαραίτητη υγρασία ή τα φαινόμενα είναι τοπικά, ορεινά και μικρής διάρκειας. «Με απλά λόγια οι χιονοπτώσεις στην Ελλάδα δεν έχουν εκλείψει, αλλά εμφανίζονται πιο επιλεκτικά, σε μεγαλύτερα υψόμετρα και για μικρότερο χρονικό διάστημα» καταλήγει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0hCTth6KvjFgSAViqkbYVkWKZVKN9VUZF8XR6XxuCeATJTaAx81c7czEjd9NsZY3yl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Ο Θοδωρής Κολυδάς γράφει σε ανάρτησή του με τίτλο «γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι» ότι «παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι περιορισμένη,καθώς λείπει η ουσιαστική ψυχρή λίμνη και η δυναμική αστάθεια που απαιτούνται για τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφών τύπου Nimbostratus (Ns). Χωρίς αυτά, οι μηχανισμοί συνεχούς και οργανωμένου υετού δεν ενεργοποιούνται». «Παράλληλα, το προφίλ της ατμόσφαιρας παραμένει σχετικά ξηρό. Έτσι, ακόμη κι όπου εκδηλώνονται φαινόμενα, ο υετός είναι συχνά «φτωχός» ή μερικώς εξαχνωμένος, με αποτέλεσμα τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους στα ημιορεινά. Στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, χωρίς διάρκεια» προσθέτει ο κ. Κολυδάς και καταλήγει ότι «η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από Τετάρτη και Πέμπτη, με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΥ ΧΙΟΝΙ <br>Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι… <a href="https://t.co/Ty1HrO5ald">pic.twitter.com/Ty1HrO5ald</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2012536023981449592?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>