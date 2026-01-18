Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ από την Τελετή Έναρξης

Μήνυμα χαράς, αισιοδοξίας, συμμετοχής και ζωντάνιας εξέπεμψε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία Γεωργίου Α΄ σε μια εξαιρετική, γεμάτη εξωστρέφεια Τελετή Έναρξης για το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Η Πάτρα πρωταγωνίστησε τραβώντας τα βλέμματα και δικαιολογώντας στο έπακρο τον ρόλο της ως καρναβαλική πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα της Τελετής Έναρξης του οποίου τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο Διονύσης Μπάστας χαρακτηρίστηκε από τη σφιχτοδεμένη ροή και μια αστείρευτη ενέργεια που ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού ξεσηκώνοντας όλο τον κόσμο σε έναν ατελείωτο χορό.

Με θεματικό τίτλο «Βγες από την οθόνη» μετέφερε με τον πιο ηχηρό τρόπο καθ΄ όλη τη διάρκειά της το μήνυμα της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της φυσικής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, αναδεικνύοντας ότι το καρναβάλι είναι γιορτή όλων. Το Καρναβάλι υπάρχει μόνο μέσα από τη συμμετοχή όλων. Προϋποθέτει παρέες, ομάδες, συλλογικότητα, συνεργασία. Μια τελετή που κάλεσε σε αφύπνιση, μας κάλεσε να κλείσουμε οθόνες και κινητά και να χαρούμε το Καρναβάλι όπως πραγματικά του αξίζει, στον δρόμο, να γίνουμε όλοι ένα! «Βγες… τρέξε… παίξε… άγγιξε… αισθάνσου… μοιράσου… νιώσε… αγκάλιασε… γέλα… λυπήσου… κατανόησε… κοίταξε γύρω σου… Βγες στους δρόμους… βρες φίλους, κάνε φίλους… Είμαι εγώ, είμαι εσύ, είμαστε όλοι εμείς. Ήρθε η στιγμή… Το Καρναβάλι…»

Το πρόγραμμα ήταν δομημένο σε τρία μέρη με ζωντανή μουσική από μια εξαιρετική μπάντα με τραγουδίστρια την εντυπωσιακή Μαριάννα Βούλγαρη, σαλτιμπάγκους/ακροβάτες, video wall και συμμετοχή μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών. Τα μουσικά σύνολα συμμετείχαν μέσω video clips που αλληλοεπιδρούσαν με τη σκηνή, ενώ προβάλλονταν βιντεοσκοπημένα μηνύματα. Στο δεύτερο μέρος οι ερμηνευτές εμφανίζονταν αρχικά στην οθόνη και στη συνέχεια έβγαιναν ζωντανά στη σκηνή και στη συνέχεια κατέβαιναν στον κόσμο. Στο τρίτο μέρος φινάλε με ζωντανή μουσική από τη μπάντα. Προβάλλονταν βίντεο που έχουν στείλει οι πολίτες: στιγμιότυπα γειτονιών, άνθρωποι που χορεύουν και ενώνονται. Το μήνυμα κορυφώνεται: «Όλοι μαζί, όλοι στη γιορτή. Το Καρναβάλι ανήκει σε όλους».

Στιγμή έκπληξη της Τελετής η εμφάνιση του Μυθριδάτη, ιδιαίτερα γνωστού και αγαπημένου της νεολαίας, μέσω βίντεο αλλά και ζωντανού ντουέτου του με τη Μαριάννα Βούλγαρη στη σκηνή. Η δράση εκτός σκηνής και πλατείας επεκτάθηκε και στο φωτισμένο μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» όπου εμφανίστηκαν μουσικά σύνολα και χορωδίες. Παρών και ο Κρυμμένος Θησαυρός με το πρώτο θέμα του που δόθηκε αρχίζοντας το τρέξιμο των κυνηγών. Αλλά και το Καρναβάλι των Μικρών με τραγούδι από το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, ο Καραγκιόζης με καρναβαλικό τρόπο, τα πληρώματα, οι καρναβαλιστές, οι καρναβαλικές παρέες, όλοι όσοι στις φλέβες τους τρέχει καρναβαλικό αίμα.

H διασκέδαση χτύπησε κόκκινο και τραγούδια όπως «Στη Ντισκοτέκ», «Bella Ciao», «Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω» και άλλες πολλές ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες, αγαπημένες στο Καρναβάλι μας.

Στο τέλος από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου το έθιμο του σοκολατοπόλεμου είχε την τιμητική του με εκτεταμένες ρίψεις από τους συλλόγους των σοκολατοριχτών. Ακολούθησε dj party.

Συμμετείχαν με σειρά εμφάνισης:

•Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων (διεύθυνση: Βάγια Ζεππάτου)

•Χορωδία Cantelena (διεύθυνση: Ελένη Παπαδοπούλου)

•Νεανική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (Λούση Χριστοδούλου /Σταύρος Σολωμός)

•Προ-παιδική χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη)

•Ελεύθερη Ορχήστρα (Δημήτρης Τζαβάρας/Μάνια Ασημακοπούλου)

Μουσικοί :

Μαριάννα Βούλγαρη (τραγούδι)

Κώστας Παναγόπουλος (ντραμς)

Ανδρέας Βούλγαρης (πλήκτρα)

Αλέξης Μαχαίρας (μπάσο)

Σπύρος Παπαϊωάννου (κιθάρα)



Σκηνοθεσία /Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διονύσης Μπάστας

Βοηθός Σκηνοθέτη : Μαρία Βασιλάκη



Το πνεύμα του Καρναβαλιού: Μαρία Βάρσου

Ακροβάτες : Acrokuku, Νίνα Σαββίδη, Ben Walker

Τελάλης : Μαρία Αγουρίδη

Εργαστήρια Καραγκιόζη : Κώστας -Μπάμπης Μακρής,

Χρήστος Καλπουζάνης

Σχεδιασμός Φωτισμών : Ιωάννης Αναστασόπουλος

Κουστούμια/Σκηνογραφία : Μαρία Βασιλάκη

Κατασκευή Κοστουμιών : Νίκη Αντζουλάτου

Μακιγιάζ Μαριάννας Βούλγαρη : Νατάσα Ντότσικα

Μακιγιάζ Μαρίας Βάρσου : Μαριάννα Γεροκωστοπούλου

Ηχοληψία : Διονύσης Μπάστας /Μίμης Αγγελόπουλος

Ζωντανή κάμερα : Χρήστος Ορτέτζιο

Στην τελετή έναρξης υπήρχε παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από τη Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.