Επιτέλους, μια τελετή έναρξης που μας άρεσε!- Λέμε το «μπράβο» που, επί χρόνια, μας στερούσαν

Επιτέλους, μετά από πολλά πολλά χρόνια, ζήσαμε μια τελετή έναρξης αντάξια της φαντασίας, της ποιότητας, της δημιουργικότητας και της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Μια τελετή γεμάτη παλμό, ζωντάνια, «σφιχτή», με ροή, συμμετοχικότητα, χωρίς περιττές κουβέντες και προσπάθεια εντυπωσιασμού με αναχρονιστικά τεχνάσματα, χωρίς επαναλήψεις ξεπερασμένων καρναβαλικών συνθημάτων και παρουσιαστές που ιδρώνουν για να γεμίσουν τη σκηνή με παρόλες και παντομίμες, χωρίς εξυπνακισμούς και πειραματικές εκφάνσεις τέχνης. Το καρναβάλι είναι η τέχνη. Οι άνθρωποι της Πάτρας είναι η τέχνη. Και αυτό το είδαμε απόψε, μόνοι μας, χωρίς κανείς να μας το φωνάζει εν είδει διδακτισμού, ή εν είδει πρωτοπορίας.

Μια τελετή- γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση της Πάτρας και την σημερινή της πραγματικότητα, ανάμεσα στους συντελεστές και τους συμμετέχοντες, η οποία μας θύμισε τη ζωή μας έξω από την οθόνη, (αυτό άλλωστε ήταν και το θέμα της τελετής), τη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και την φυσική ανθρώπινη παρουσία. Έφερε στη μυαλό μας παλιές καλές μέρες του καρναβαλιού, αλλά και παλιές καλές μέρες της ζωής μας. Μας έδειξε με πολύ άμεσο και σαφή τρόπο, ότι η ζωή βρίσκεται κάπου έξω από το κινητό και ότι η χαρά είναι υπόθεση που τη βιώνεις με τον διπλανό σου. Γιατί η χαρά μοιράζεται χωρίς share και κοινοποιήσεις. Μέσα από τα μάτια και τα χαμόγελα, μέσα από τα λόγια και τις αγκαλιές.

Φρέσκο, έξυπνο, γρήγορο, σύγχρονο θέαμα που αξιοποίησε τον δημόσιο χώρο στο σύνολό του, απλώνοντας τη δράση στην πλατεία, πάνω και κάτω από τη σκηνή, με ευρηματικότητα και συνοχή, με ευθεία αναφορά στην νεολαία και με παιδιά της πόλης σε πρώτο πλάνο, χωρίς τα συνήθη «δάνεια», με όλες τις ηλικίες παρούσες και τον Μιθριδάτη να κάνει την μεγάλη έκπληξη!

Η αισθητική ήταν προσεγμένη και ο ήχος εξαιρετικός, στοιχεία που κράτησαν το κοινό ενεργό και παρόν.

Οk εντοπίσαμε και κάτι από τα…συνήθη στο χαιρετισμό του δημάρχου, και αυτό το bella ciao το ακούμε τόοοοσα μα τόοοοσσα χρόνια, (για ευνόητους φαντάζομαι λόγους), αλλά φέτος η απόδοσή του ήταν καλύτερη και είπαμε να μην βάλουμε γκρίνια στην κουβέντα παρά το γεγονός ότι το… επιτάσσει το έθιμο. Μπράβο λοιπόν στους συντελεστές. Και ας σπάμε την παράδοση. Ένα μεγάλο μπράβο.