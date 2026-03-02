Κομματισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στον Δήμο Πατρέων

Σαγηνευτικές αιτιάσεις περί ισότητας, περί πολιτικής ελευθερίας, περί πολιτικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, που τελικά ξεχνιούνται όταν καλείσαι να διοικήσεις αποτελούν, στην πιο ευγενική παραδοχή, πρόσχημα. Πολιτική με στοιχεία υποκρισίας και φαρισαϊσμού (να υποστηρίζεις π.χ. την κατάργηση των τελών του νερού και των δημοτικών τελών, ως ληστρικοί φόροι, και ταυτόχρονα να τα αυξάνεις) είναι πια εξ αποστάσεως και σε όλους ορατή ως συνοδός πολιτικών κυβιστήσεων.

Πολιτικές τοποθετήσεις και αρνητική κριτική για τις αμυντικές δαπάνες (ένα σημείο απόλυτης συμφωνίας της Λαϊκής Συσπείρωσης και της εξ Ανατολών γείτονος χώρας) παραπέμπουν σε κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και όχι σε ατέρμονες και ανώφελες συζητήσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιλεκτικά ψηφίσματα περί των όσων συμβαίνουν σε πολύ μακρινές χώρες (π.χ. Κούβα) και συνθήματα συμπαράστασης μάλλον δεν πείθουν ακόμα και τους δογματικούς υπερασπιστές.

Ατολμία, αδυναμία και άρνηση να καταγγελθούν φαινόμενα ξυλοδαρμού συμβασιούχων εργαζομένων του Δήμου δεν προκαλούν καμία εντύπωση για όσους αντιλαμβάνονται τις ιδεολογικές καταβολές.

Απόλυτη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών (πόλη που είναι αφιλόξενη για τους ίδιους τους δημότες, πόλη βρώμικη, πόλη με κυκλοφοριακή ασφυξία) και ταυτόχρονα απουσία αναπτυξιακού οράματος.

Όλα αυτά χαρακτηρίζουν τη σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων. Στο όνομα μιας απολιθωμένης ψευδοεπαναστατικής ιδεολογίας θεωρούν κάποιοι ότι έχουν το δικαίωμα της ανικανότητας και της απραξίας.

Οφείλουμε να απαντήσουμε με βάση τον ορθολογισμό και τη συνεργασία, μακριά από κομματικές παρωπίδες και κομματικά στεγανά με στόχο να βελτιώσουμε τη ζωή μας.

Στον πολιτικό – ιδεολογικό ισχυρισμό της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων ότι πρέπει να «τσακιστεί» το κράτος (υποτιθέμενο όπλο της αστικής τάξης και της αστικής ηγεμονίας) εμείς απαντάμε ότι θέλουμε τη συνεργασία με το κράτος.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού είναι το σημαντικότερο εργαλείο αν θέλουμε πραγματικά να διεκδικούμε και να ορίζουμε τη μοίρα μας. Αρκεί να λειτουργούμε με αυτοδιοικητικά και όχι κομματικά κριτήρια.