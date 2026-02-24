Ένα Καρναβαλικό Ξενοδοχείο Φαντασμάτων στη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Το Καρναβάλι είναι η γιορτή του εφήμερου και της αναγέννησης. Όλες οι γιορτές αυτές χαρακτηρίζονται από την υπερβολή, την χαρά και τη σάτιρα.

Ένας φτωχός ασήμαντος άνθρωπος γίνεται βασιλιάς για μία μέρα και όλη η κοινότητα τον υπηρετεί. Την επομένη έρχεται η κάθαρση και η βασιλεία, η κανονική αυτή τη φορά, συνεχίζεται. Είναι ένα έθιμο πανάρχαιο και έχει εντοπιστεί σε πολλούς λαούς. Έτσι ο Χειμώνας, με τη φύση σε παρακμή και ύπνωση, δίνει τη σκυτάλη στην Άνοιξη με τα λουλούδια να ανθίζουν και τους καρπούς να ωριμάζουν. Ο νεκρός βασιλιάς Καρνάβαλος, που καίγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά, δίνει τη σκυτάλη στη νέα βασιλεία, στη νέα ζωή, στην αναγέννηση της φύσης, στην Άνοιξη που έρχεται γρήγορα.

Το Πλήρωμα 94 , συνεχίζοντας φέτος μία παράδοση θεματολογίας που αγγίζει τα φιλοσοφικά ζητήματα που γεννά το εφήμερο και η ζωή εν γένει, επέλεξε να σχολιάσει με το “Booo… tique Hotel” , παρουσιάζοντας ένα θέαμα Καλλιτεχνικό, με καρναβαλικά φαντάσματα να χορεύουν στους δρόμους. Παλαιότερα παρουσίασαν το «REQUIEM» όπου ντύθηκαν Ψυχοπομποί και το «FAUST» ως Τιμωροί – Νέμεσις των ανθρώπινων παθών, όπως το απέδωσε ο Ντάντε στην ανθρωπότητα, με τον ίδιο θεατρικό τρόπο.

Το Ξενοδοχείο αυτό των φαντασμάτων είναι ένα ξενοδοχείο της άλλης ζωής, που λόγω της έλλειψης ζωής , έχει παρακμάσει αν και πολυτελούς τύπου. Οι ένοικοι είναι όλοι οι καρναβαλιστές που κάποια στιγμή θα περάσουν στην απέναντι όχθη, αλλά θα συνεχίσουν να δίνουν το κέφι του Πατρινού Καρναβαλιού ακόμα και εκεί, χορεύοντας και τραγουδώντας. Θα βρουν εκεί και κείνους που ήδη χορεύουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Φορούν τη καλή ταφταδένια τους στολή για να πάνε στον χορό. Κουβαλούν όμως πάνω τους τις αλυσίδες της επίγειας ζωής τους, που είναι οι αμαρτίες και τα κρίματά τους, που συνεχίζουν να τους δένουν. Αυτή η λεπτομέρεια είναι αναφορά στην «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς όπου το πνεύμα που οδήγησε τον Σκρουτζ στον πεθαμένο συνέταιρό του Τζέικομπ Μάρλεϊ του δίδαξε πως αυτές οι αλυσίδες μπορούν να γίνουν μικρότερες αν προσπαθήσει γιατί τις αμαρτίες είναι δύσκολο να τις αποφύγουμε εντελώς.

Και το Γκρζωπό άρμα με το πλήθος των εύθυμων γκρι φαντασμάτων δίνει και αυτό το στίγμα του στη μεγάλη παρέλαση. Μία γκρι κουκίδα μέσα στο ποτάμι των χρωμάτων και της ζωντάνιας της ζωής, που ακολουθούσε το γκρίζο, είναι ένα μήνυμα ότι μπορεί κάποιοι να φεύγουν αλλά το Πατρινό Καρναβάλι συνεχίζει χωρίς αυτούς με κέφι για ζωή! Το χρώμα κατακυριεύει το γκρίζο και η αναγέννηση έρχεται. Είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο, που ταυτίζεται απόλυτα με την ουσία του Καρναβαλιού και αυτή η παράσταση δρόμου είναι μία πρόταση υψηλής αισθητικής για το Καρναβάλι της Πάτρας.

Η λεπτομέρεια της κλειδοθήκης της ρεσεψιόν στο έλκον όχημα, όπου τα κλειδιά είχαν τα νούμερα των πληρωμάτων που διακρίθηκαν στη δεκάδα του φετινού παιγνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, αναφέρεται τιμητικά σε αυτούς που στηρίζουν έναν 60ετή περίπου θεσμό που είναι συνυφασμένος με την τοπική καρναβαλική παράδοση.

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Πληρώματος 94 για την φετινή τους εμφάνιση και του χρόνου με νέες ιδέες για την γιορτή του εφήμερου.

Αφιερωμένο στον εκλιπόντα Δημήτρη Δάνδολα, που έφυγε νωρίς από κοντά μας, και είχε φροντίσει, εν μέσω lockdown την περίοδο του Covid-19 , να συνδράμει αφιλοκερδώς το Πλήρωμα 94 στην θεαματική καύση του άρματός του και των στολών των καρναβαλικών πληρωμάτων της Πάτρας για να μείνει ζωντανό το Πατρινό Καρναβάλι εκείνες τις δύσκολες μέρες.