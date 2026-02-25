Η Πόλις Εάλω

Το καρναβάλι της Πάτρας είναι ένα πολιτισμικό γεγονός το πρώτο στο είδος του στον ελλαδικό χώρο εδώ και 200 ολόκληρα χρόνια. Η εξέλιξή του με το πέρασμα των χρόνων το μετασχημάτισε και του έδωσε χαρακτηριστικά λαϊκής συμμετοχής.

Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα διαμόρφωσε μια λειτουργική δομή που σήμερα μετά από 25 χρόνια, στην εποχή του AI είναι μακράν ξεπερασμένο.

Τι είναι όμως το καρναβάλι της Πάτρας σήμερα;

Με αρκετή ευκολία θα μπορούσε να πει ένας επισκέπτης της πόλης, που δεν ξέρει τις πολιτισμικές αρετές του θεσμού, ότι είναι μια "οπαδική" και μάλιστα εν μέθη πολυπληθή παρέα χιλιάδων νεολαίων επισκεπτών στο κέντρο της Πάτρας το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς που την λεηλατεί, χωρίς κανένας από τους υπεύθυνους να παρεμβαίνει.

Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι του θεσμού;

Μα αυτοί που το διοργανώνουν (ο Δήμος Πατρέων), αυτοί που συμμετέχουν (τα καρναβαλικά πληρώματα) και αυτοί που ψωμίζονται από το δρώμενο, οι επιχειρηματίες της πόλης που εμπλέκονται με την φιλοξενία, την εστίαση κ.λπ.

Το καρναβάλι της Πάτρας έχει τρεις σοβαρούς συμμέτοχους στο δρώμενο.

α) Την δημοτική αρχή που το διοργανώνει και έχει την ευθύνη των δραστών από την ημέρα της έναρξης έως την ημέρα της λήξης.

β) Τους καρναβαλιστές που συμμετέχουν με πρωταγωνιστές τους αρχηγούς των πληρωμάτων που διαμορφώνουν με τις προτάσεις τους την αισθητική του θεσμού .

γ) Τους επιχειρηματίες που φιλοξενούν τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης πολλαπλώς.

Η Δημοτική αρχή και με εθελοντές προσπαθεί να το διεκπεραιώσει επιτυχώς και αυτοεπιβραβεύεται για το μέγεθος – πλήθος των παρελάσεων. Ως διοργανώτρια αρχή πώς παρεμβαίνει στη λεηλασία της πόλης; Καταστροφές, καταστροφές και συλλήψεις με αρκετούς του ποινικού δικαίου παραβατικούς.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, μετά από εκείνη τη θλιβερή Κυριακή που λεηλατήθηκε η πόλη, είδαμε ξανά τόση παραβατικότητα από νέους ανθρώπους που ξερίζωναν δέντρα, θρυμμάτιζαν και έκαιγαν μπάστακες, "λεηλατούσαν" την πόλη και είχαν κάνει για ώρες πολλές απροσπέλαστη την Πλατεία Γεωργίου Ά.

Οι καρναβαλιστές όπου συμμετέχουν με αξιακό κώδικα (5000 - 7000), με φίλαυτη συμπεριφορά προτείνουν μια αξιόλογη παρέλαση περίπου 1,30 ώρας χωρίς το χρόνο που χρειάζεται να παρελάσουν τα ανακατασκευασμένα άρματα του Δήμου. Με εξαιρετικά μοναδικό τρόπο κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου συμμετέχουν "αλληλοφωτογραφιζόμενοι", υμνούντες το καρναβαλικό κάλλος των χρωματικων πάρτυ που συμμετέχουν και μετά το απόλυτο χάος.

Οι επιχειρηματίες έχουν διαχωρίσει προ πολλού τη θέση τους. Σουβλάκια "αμφιβόλου ποιότητας" και μαυροδάφνη παντού. Στα περίπτερα, στα παντός είδους μαγαζιά στις οδούς Μαιζώνος, Κορίνθου, Ρήγα Φεραίου και στις καθέτους τους, υπαίθριες ψησταριές και φυσικά εδώ, μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Γιατί υπάρχουν και εξαιρετικοί επιχειρηματίες με υποδειγματικές επιχειρήσεις. Ηχεία στους δρόμους χωρίς άδεια υμνούν με καρναβαλικά τραγούδια τον Θεό Διόνυσο. Ειδικά τις δύο τελευταίες ημέρες στο κέντρο της πόλης τα ηχεία της διοργανώτριας αρχής συνδράμουν και αυτά των ιδιωτών .

Η πόλις εάλω, καθώς επί τρεις ημέρες μυρίζει τσίκνα, κάτουρα, ξερατά παραβατικών εν μέθη. Καταγράφηκαν από τους ήρωες Ερυθροσταυρίτες τη φετινή χρονιά 512 περιστατικά με 22 από αυτά να διακομίζονται στα νοσοκομεία. Οι διμοιρίες των ΜΑΤ και η αστυνομία επενέβησαν σε δεκάδες περιστατικά με 52 συλλήψεις, με 2 από αυτές να αφορούν αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Τη φετινή χρονιά είχαμε και περιστατικό που χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Πόσοι αλήθεια ήταν οι επισκέπτες της πόλης και τι ηλικίας;

Με λίγα λόγια, μια πόλη ανοχύρωτη για τρεις ημέρες. Οι Δημοτικοί παράγοντες μιλούν για το καλύτερο καρναβάλι από την έναρξη του θεσμού, αλήθεια, με ποιο το συγκρίνουν; Γιατί μάλλον δεν έχουν κατανοήσει ότι το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι οι δύο παρελάσεις με τα πληρώματα των χιλιάδων συμμετεχόντων, η καύση του καρνάβαλου και η ρηχή των καθιερωμένων βεγγαλικών.

Αν θυμάμαι καλά και θυμάμαι καλά, πως μιλούσαμε για 300 μέλη, το πολύ, σε κάθε πλήρωμα. Δυστυχώς, αυτό το είδος καρναβαλιού έχει κάνει τον ιστορικό του κύκλο του, δεν έχει κανένα μέλλον, δεν έχει επόμενη μέρα.

Μια ολόκληρη πόλη μαλθακά παρακολουθεί τη "βία" σε όλες τις εκφάνσεις της, πνευματικά, αισθητικά, κοινωνικά, σωματικά.

Οι οργανωτικοί φορείς, όπως ο διοργανωτής Δήμος, οι συμμετέχοντες καρναβαλιστές, κυρίως οι αρχηγοί των πληρωμάτων που έχουν ιστορία και βιογραφικό καρναβαλικό, οι επιχειρηματίες με τις συνδικαλιστικές τους οντότητες οφείλουν να πάρουν την τύχη της πόλης στα χέρια τους. Αν δεν την πάρουν αυτοί θα βρεθούν καλοθελητές να καλύψουν το χάος που μεγάλο είναι και δυστυχώς σε λίγο θα είναι και μη αναστρέψιμο.

Μια πρόταση προς τους έχοντες ώτα ευήκοα, να αρνηθούν τα επόμενα χρόνια να συμμετάσχουν με την παρουσία τους σ’ αυτόν τον καρναβαλικό χηλό και με τη δική τους αξιακή ταυτότητα να δημιουργήσουν το καρναβάλι της επόμενης μέρας, γιατί ήρθε αυτή η μέρα. Με αυτόν τρόπο θα αποτρέψουν να λεηλατείται η πόλη και να κερδοφορούν οι κάθε λογής πανηγυριτζήδες.

Το καρναβάλι της Πάτρας, το μεγαλύτερο και το ιστορικότερο της Ελλάδας, χρειάζεται επανεκκίνηση και χρειάζεται όλοι όσοι το έχουμε υπηρετήσει να το προστατεύσουμε από αυτή τη φθορά .