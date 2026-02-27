«Τάματα»: Σπανίζουν πια οι καλές πένες στις μέρες μας

Όσοι έχουν γνωρίσει τη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου ξέρουν καλά τη μεγάλη της εμμονή. Το γράψιμο. Και για να είμαστε ακριβείς το καλό γράψιμο. Σπανίζουν πια οι καλές πένες στις μέρες μας.

Η Γιώτα από το πρωί μέχρι το βράδυ γράφει. Ασύστολα και μανιωδώς. Και εξαιτίας της γράφουμε και μεις στο www.thebest.gr από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ετσι είναι οι διευθύντριες, έτσι είναι όσες έχουν μάθει να ηγούνται.

Ξέχασα να πω πως η Γιώτα στον ελεύθερο χρόνο της επίσης γράφει, βιβλία αυτή τη φορά! Και κάπως έτσι μας παραδίδει σε όλους εμάς το πέμπτο της πόνημα, τα «Τάματα» βιβλίο που θαρρώ θα κάνει καριέρα στην αστυνομική βιβλιογραφία.

Είχε προηγηθεί το 2023 το σπουδαίο «Σσαμπάτ», το 2019 η «Μυρωδιά του αχινού» και πιο νωρίς δύο παρακαταθήκες για την ιστορία της πόλης, το 2018 το «Ημερολόγιο από το αρχείο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών» και το 2017 το αγαπημένο μου οι «Ιστορίες εστίασης στην Πάτρα του 20ού αιώνα»

Η Γιώτα όπως είπαμε αρέσκεται να γράφει καλά. Κι αυτό είναι παρήγορο γιατί θα διαβάσουμε σύντομα και το έκτο της βιβλίο και το έβδομο και το όγδοο.