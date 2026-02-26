Δημογραφικό: Εθνική προτεραιότητα ή στατιστική καταγραφή;

Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επιβεβαιώνουν με τον πιο σαφή τρόπο αυτό που βιώνουμε καθημερινά: η Ελλάδα γερνά, συρρικνώνεται και αποδυναμώνεται πληθυσμιακά. Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, οι θάνατοι υπερτερούν σταθερά και το δημογραφικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό.



Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα που αφορά μόνο οικονομολόγους και στατιστικολόγους.

Είναι βαθύτατα πολιτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης, κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής.



Τα αίτια είναι γνωστά αλλά παραμένουν – εδώ και πολλά χρόνια - ανεπαρκώς δεν αντιμετωπίζονται :



- Η οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια των νέων ζευγαριών.

- Το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης.

- Η φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών με παιδιά. (άκρως τιμωριτικές).

- Η μη τιμητική και ουσιαστική αναγνώριση της μητρότητας.

- Η έλλειψη επαρκών δομών φύλαξης και ουσιαστικής στήριξης των εργαζόμενων μητέρων.

- Η κατάργηση μέτρων υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια (ακόμα και αν αυτά δεν είχαν δημοσιονομικό κόστος)

- Η απουσία μιας μακροπρόθεσμης, σταθερής και διακομματικής δημογραφικής στρατηγικής. Η απουσία σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένου σχεδίου με συνέχεια και συνέπεια.

Η ελληνική οικογένεια δεν ζητά επιδόματα ελεημοσύνης. Ζητά δίκαιη μεταχείριση και σταθερό πλαίσιο ζωής.

Ζητά πολιτικές που να της επιτρέπουν να σχεδιάσει το μέλλον με ασφάλεια.



Ως Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις:



1. Στεγαστική πολιτική με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για νέες οικογένειες.

2. Ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου ανά παιδί και φορολογικά κίνητρα για πολύτεκνους.

3. Τιμαριθμοποίηση των ορίων των εισοδηματικών κριτηρίων.

4. Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά παιδικά είδη.

5. Επέκταση και πλήρη προστασία της γονικής άδειας.

6. Εργασιακά προνόμια γονέων πολύτεκνων οικογενειών ως προς τους τόπους τοποθέτησης , μεταθέσεων κοκ.

7. Δημιουργία εθνικού δεκαετούς σχεδίου δημογραφικής ανασυγκρότησης.



Κάθε παιδί που γεννιέται είναι πλούτος για τη χώρα.

Κάθε πολύτεκνη οικογένεια είναι κοινωνικό κεφάλαιο.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη χωρίς ανθρώπους.



Το δημογραφικό απαιτεί πολιτικό θάρρος, εθνική συνεννόηση και άμεση εφαρμογή μέτρων.

Αν δεν επενδύσουμε σήμερα στη ζωή, αύριο δεν θα έχουμε κοινωνία να υπερασπιστούμε.



Η Ελλάδα χρειάζεται μια γενναία δημογραφική στροφή.

Και τη χρειάζεται τώρα.



Αναστασία Μανωλοπούλου

Πρόεδρος Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων