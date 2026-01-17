Καιρός: Χειμώνας όπως παλιά - Κολυδάς: Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι

Ο καιρός θα διατηρηθεί σε έντονα χειμερινό σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερη από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Αυτό οφείλεται στην επικράτηση ψυχρών αερίων μαζών που κινούνται προς τη χώρα από τα βορειοανατολικά.

Το αίσθημα του ψύχους θα είναι ιδιαίτερα έντονο κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι η διάρκεια του ψύχους.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.