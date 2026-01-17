Καιρός: Χειμώνας όπως παλιά - Κολυδάς: Γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι

Ψύχος με διάρκεια
Ο καιρός θα διατηρηθεί σε έντονα χειμερινό σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερη από τα συνηθισμένα για την εποχή.
Αυτό οφείλεται στην επικράτηση ψυχρών αερίων μαζών που κινούνται προς τη χώρα από τα βορειοανατολικά.
Το αίσθημα του ψύχους θα είναι ιδιαίτερα έντονο κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι η διάρκεια του ψύχους.
Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά.
Παράλληλα ο μετεωρολόγος εξηγεί γιατί το το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι
Όπως επισημαίνει:
Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι περιορισμένη,καθώς λείπει η ουσιαστική ψυχρή λίμνη και η δυναμική αστάθεια που απαιτούνται για τον σχηματισμό εκτεταμένων νεφών τύπου Nimbostratus (Ns). Χωρίς αυτά, οι μηχανισμοί συνεχούς και οργανωμένου υετού δεν ενεργοποιούνται.
✅Παράλληλα, το προφίλ της ατμόσφαιρας παραμένει σχετικά ξηρό. Έτσι, ακόμη κι όπου εκδηλώνονται φαινόμενα, ο υετός είναι συχνά «φτωχός» ή μερικώς εξαχνωμένος, με αποτέλεσμα τα χιόνια να περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους στα ημιορεινά. Στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατούν ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, χωρίς διάρκεια.
✅Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από Τετάρτη και Πέμπτη, με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα—μια εξέλιξη που θα αναλύσουμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.
