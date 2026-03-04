Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Δείτε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, 4 Μαρτίου. Διαβάστε το συναξάρι των τιμώμενων αγίων της ημέρας και γνωρίστε τη ζωή και τη δράση τους.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Εορτολόγιο: όσιος Γεράσιμος Ιορδανίτης, όσιος Γρηγόριος Επίσκοπος Άσσου και ποιοι τιμώνται σήμερα από την Εκκλησία

Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Από τις λαμπρότερες μορφές του παλαιστινιακού μοναχισμού και αληθινό παράδειγμα ασκητικής ταπείνωσης και αγάπης. Γεννήθηκε στη Λυκία της Μικράς Ασίας από ταπεινούς γονείς τον 5ο αιώνα. Από μικρή ηλικία εμφάνισε θερμό πόθο για τον μοναχικό βίο και την κατά Χριστόν τελείωση, ωστόσο, λόγω του νεαρού της ηλικίας του και της έλλειψης θεολογικής παιδείας, παρασύρθηκε και προσχώρησε στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού από τον αιρετικό πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοδόσιο. Οι μονοφυσίτες δεν παραδέχονται ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουν ενωθεί η θεία και η ανθρώπινη φύση «ατρέπτως, ασυγχύτως, αχωρίστως και αδιαιρέτως», όπως διδάσκει ο Όρος της Δ΄ Οικ. Συνόδου, αλλά ισχυρίζονται ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη, με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι ο Χριστός τελικώς έχει μόνον μία φύση.

Γρήγορα, όμως, και με τη βοήθεια της διδασκαλίας του οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, επανήλθε πλήρως στην ορθόδοξη πίστη, γεγονός που φανερώνει την καλή του προαίρεση, την απλότητα και την ευθύτητά του. Το έτος 451 εκάρη μοναχός και εγκαταστάθηκε κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, ζώντας βίο άκρως ασκητικό, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και υπακοή στους ποιμένες της Εκκλησίας. Λόγω της φήμης του συγκεντρώθηκαν γύρω του πολλοί μοναχοί, γι’ αυτό και ίδρυσε κοινόβιο που αναδείχθηκε πνευματικό κέντρο και σχολείο αρετής για πολλούς χριστιανούς. Σε όλη του τη ζωή, ο όσιος δίδασκε τους υποτακτικούς του με το προσωπικό του παράδειγμα, καλλιεργώντας την ταπείνωση, την ακτημοσύνη και την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού.

Γνωστή είναι και η ιστορία που του αποδίδεται για τη θαυμαστή σχέση του με λιοντάρι, το οποίο είχε θεραπεύσει αφαιρώντας ένα αγκάθι από το πόδι του. Το λιοντάρι έκτοτε έζησε κοντά στον όσιο, υπηρετώντας τον με το να μεταφέρει νερό από μακρινή πηγή, γεγονός που καταδεικνύει την αποκατάσταση της αρμονίας μεταξύ των ανθρώπων του Θεού με την υπόλοιπη κτίση. Λέγεται ότι μετά την κοίμηση του οσίου περί το 475, το λιοντάρι, μη ανεχόμενο τον παντοτινό χωρισμό, παρέμεινε στον τάφο του πεθαίνοντας από ασιτία. Γι’ αυτό και ο όσιος αγιογραφείται με ένα λιοντάρι δίπλα του ή στα πόδια του.

Όσιος Γρηγόριος Επίσκοπος Άσσου

Με καταγωγή από το χωριό Ακόρνη της Λέσβου, επισκέφθηκε σε νεαρή ηλικία την Κωνσταντινούπολη για να συμπληρώσει τις σπουδές του, όπου και γνώρισε τον ιερομόναχο Αγάθωνα, γνωριμία καθοριστική για την μετέπειτα ζωή του. Αφού τον ακολούθησε και παρέμεινε τρία χρόνια στο μοναστήρι που ο Αγάθων ήταν ηγούμενος, μετέβη για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, όπου εκάρη μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος με το όνομα Γρηγόριος, αφήνοντας το κατά κόσμον όνομά του που ήταν Γεώργιος.

Με σύσταση του γέροντά του εξελέγη Επίσκοπος στην Άσσο της Μυσίας, περιοχή της Προποντίδας, αναλαμβάνοντας με ζήλο τα καθήκοντά του και επιτελώντας σπουδαία έργα. Αργότερα όμως επανήλθε στη Λέσβο και στην περιοχή του κόλπου της Γέρας, όπου ίδρυσε μονή στην οποία και εκοιμήθη οσιακά σε μεγάλη ηλικία το έτος 1185. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στον χώρο των ερειπίων της μονής που διενήργησε το 1935 ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος Κλεομβρότος, βρέθηκε ο τάφος του και τα ιερά λείψανά του μεταφέρθηκαν και εναποτέθησαν στο ναό του αγ. Γεωργίου Σκοπέλου.

Τιμάται επίσης η μνήμη: μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, μαρτύρων Ακακίου, Κοδράτου και Στρατονίκου, Γρηγορίου επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου, οσίου Αδριανού, οσίου Γερασίμου του εκ Ρωσίας, Βασιλείου βασιλέως Ροστώβ της Ρωσίας, οσιομαρτύρων Βασιλείου και Ιωάσαφ, Δανιήλ του πρίγκηπος και μετακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου Βιασεσλάβου.