H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!

Αναμφίβολα, η ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου, με την αποστολή στη Μεγαλόνησο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών F-16, φέρει τη σφραγίδα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, που θα μείνει στην Ιστορία, σε συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Δένδιας, βρέθηκε στη Λευκωσία, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση. Μετά από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, τα λόγια του ηχούν ως δικαίωση για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα της Μεγαλονήσου.

Κι αυτό διότι ο Νίκος Δένδιας αναίρεσε και επίσημα μια παλαιά ρήση, δηλώνοντας με έμφαση: «Για την Ελλάδα των Belharra και των F-16 Viper, η Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον».

Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της», ο Νίκος Δένδιας σημείωσε, επίσης, ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Η αμυντική στήριξη της Κύπρου είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της Ελλάδας, καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστη προέκταση του Ελληνισμού. Είναι δε απόρροια της ανάδειξης από τον Νίκο Δένδια της θωράκισης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορική συγκυρία και στις γεωπολιτικές προκλήσεις, ο Νίκος Δένδιας προέταξε τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόμαχου αμυντικού δόγματος, βασισμένου στη διαφάνεια, τον ορθολογικό σχεδιασμό και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της τεχνολογικής καινοτομίας, της αμυντικής βιομηχανίας και της στρατηγικής συνεργασίας με συμμάχους, θεωρώντας ότι η ισχυρή άμυνα αποτελεί θεμέλιο της εθνικής κυριαρχίας και της διπλωματικής αξιοπιστίας της Ελλάδας

Με νηφαλιότητα και θεσμική σοβαρότητα, έχει υπογραμμίσει ότι η εθνική άμυνα δεν είναι πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά ζήτημα εθνικής ενότητας και συλλογικής ευθύνης.

Και στον δημόσιο λόγο του, προβάλλει σταθερά την ανάγκη για μια αποτρεπτική ισχύ που υπηρετεί την ειρήνη, στέλνοντας το σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και τη συνεργασία, αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με την Κύπρο να μην αποτελεί εξαίρεση.

Ο Αντώνης Κουνάβης είναι Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας, τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας.