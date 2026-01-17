Πατρινό Καρναβάλι 2026: Επισήμως σε καρναβαλικούς ρυθμούς η πόλη- Η τελετή παράδοσης του λαβάρου στο δημαρχείο

Και το Πατρινό Καρναβάλι αρχίζει… Η πόλη φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται επισήμως από σήμερα το Καρναβάλι της!

Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου πραγματοποιήθηκε αυτή την ώρα, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.).

Το λάβαρο έφτασε στις 12 το μεσημέρι από τον Μώλο της Αγίου Νικολάου μέσω θαλάσσης, συνοδευόμενο από τους Αθλητικούς Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους Πάτρας.

Παραδόθηκε από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Δημήτρη Δημησιάνο, στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη. Με τη συνοδεία της ομάδας κρουστών Ritmo Loco Street Band από το Εργαστήρι Μουσικής «Ρυθμότοπος» του Άκη Χατζημικέ, μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών και ομάδας εθελοντών, κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Τριών Συμμάχων.

Στην πλατεία Τριών Συμμάχων είχαν ήδη συγκεντρωθεί οι ομάδες των παιδιών των ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντές, καρναβαλιστές, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών («Τζίτζικας») καθώς και το μουσικό άρμα.

Στις 12.15 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Τριών Συμμάχων ολιγόλεπτο σκετς μεταξύ της Τελάλισσας και των παιδιών των ΚΔΑΠμεΑ.