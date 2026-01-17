Πατρινό Καρναβάλι 2026: Επισήμως σε καρναβαλικούς ρυθμούς η πόλη- Η τελετή παράδοσης του λαβάρου στο δημαρχείο

Θαλάσσια άφιξη, καρναβαλική πομπή και γιορτινή τελετή στο Δημαρχείο σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη της μεγάλης γιορτής της Πάτρας
Και το Πατρινό Καρναβάλι αρχίζει… Η πόλη φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται επισήμως από σήμερα το Καρναβάλι της!
Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου πραγματοποιήθηκε αυτή την ώρα, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.).
Το λάβαρο έφτασε στις 12 το μεσημέρι από τον Μώλο της Αγίου Νικολάου μέσω θαλάσσης, συνοδευόμενο από τους Αθλητικούς Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους Πάτρας.
Παραδόθηκε από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Δημήτρη Δημησιάνο, στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη. Με τη συνοδεία της ομάδας κρουστών Ritmo Loco Street Band από το Εργαστήρι Μουσικής «Ρυθμότοπος» του Άκη Χατζημικέ, μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών και ομάδας εθελοντών, κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Τριών Συμμάχων.
Στην πλατεία Τριών Συμμάχων είχαν ήδη συγκεντρωθεί οι ομάδες των παιδιών των ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντές, καρναβαλιστές, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών («Τζίτζικας») καθώς και το μουσικό άρμα.
Στις 12.15 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Τριών Συμμάχων ολιγόλεπτο σκετς μεταξύ της Τελάλισσας και των παιδιών των ΚΔΑΠμεΑ.
Ακολούθησε καρναβαλική πομπή όλων των συμμετεχόντων προς το Δημαρχείο, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πλατεία Τριών Συμμάχων – πεζόδρομος Αγίου Νικολάου – πεζόδρομος Μαιζώνος – Δημαρχείο.
Στις 12.30 η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη, μαζί με τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ, παρέδωσαν το λάβαρο στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, στα σκαλιά του Δημαρχείου, υπό τους αποκριάτικους σκοπούς της Δημοτικής Μουσικής και τους ήχους της μπάντας κρουστών.
«Βγες από την οθόνη»: Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026
Το βράδυ του Σαββατόβραδου 17 Ιανουαρίου όλοι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας.
Εκεί ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Δραγώτη και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.
Η Τελετή Έναρξης που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ δίνει το σύνθημα: «Βγες από την Οθόνη» και μας καλεί όλους σε ενεργή συμμετοχή για μια ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία. Ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, παρέα και κοινή εμπειρία. Σε αυτά στοχεύει η φετινή Τελετή Έναρξης της οποίας τη σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας. Εμπλέκονται περίπου 300 άτομα και βέβαια όλοι εμείς μου καλούμαστε να χαρούμε και να υποδεχτούμε το Καρναβάλι όπως πραγματικά του αξίζει.
Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία διακριτά μέρη:
1. Εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.
2. Ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.
3. Κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.
Η συνέχεια επί της πλατείας με πολλές εκπλήξεις!
