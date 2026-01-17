Τελετή έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Παραλαβή λαβάρου, dj party και μήνυμα «Βγες από την οθόνη»

Η τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της Ελλάδας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Γεωργίου Α’ το βράδυ, με επίκεντρο το μήνυμα «Βγες από την οθόνη» και πλούσιο καρναβαλικό πρόγραμμα με μουσική, performances και συμμετοχή του κόσμου.

Η τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 αποτελεί το επίσημο ξεκίνημα της καρναβαλικής περιόδου στην Πάτρα, με μια σειρά από εκδηλώσεις, δράσεις και θεαματικά δρώμενα που φιλοδοξούν να «βγάλουν» την πόλη από την καθημερινότητα και να την εισάγουν στην καρναβαλική πανδαισία.

Η τελετή φέτος έχει σαν κεντρικό μήνυμα το «Βγες από την οθόνη», θέλοντας να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών μέσα από δημιουργικές και ζωντανές εμπειρίες, μακριά από την παθητική παρακολούθηση.

Στο επίκεντρο είναι η εκδήλωση στην Πλατεία Γεωργίου Α’, όπου στις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου θα δοθεί το επίσημο σήμα έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Παράλληλα όμως, το καρναβαλικό πνεύμα θα έχει ήδη πάρει θέση στον δημόσιο χώρο από το μεσημέρι, με σειρά δράσεων που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους.

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π.). Το λάβαρο φέτος, θα έρθει από τον Μώλο της Αγ. Νικολάου μέσω θαλάσσης στις 12 το μεσημέρι με την συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας, συμβολικά επειδή η τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 με την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου σηματοδοτεί το τέλος του Καρναβαλιού 2025 και ταυτόχρονα την έναρξη του Καρναβαλιού 2026.

Το λάβαρο θα δοθεί από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Δημήτρη Δημησιάνο στην Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη και με την συνοδεία των αφρολάτιν κρουστών της 20μελούς ομάδας “Ritmo Loco Street Band” από το Εργαστήρι Μουσικής “Ρυθμότοπος” του Άκη Χατζημικέ ξεσηκώνοντας τους πάντες σε χορό, μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών, και ομάδας εθελοντών θα φτάσουν στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που θα είναι ήδη συγκεντρωμένες όλες οι ομάδες των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντών, Καρναβαλιστών, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών («ο Τζίτζικας») και το μουσικό άρμα. Μετά από ολιγόλεπτο σκετς μεταξύ της Τελάλισσας και των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ επί της πλατείας Τριών Συμμάχων θα ξεκινήσει η πορεία προς το Δημαρχείο ακολουθώντας τη διαδρομή: Πλατεία Τριών Συμμάχων – Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου – Πεζόδρομος Μαιζώνος – με τελικό προορισμό το Δημαρχείο.

Η Δημοτική Μουσική θα αναπτυχθεί στην είσοδο του Δημαρχείου και θα προχωρήσουν η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού και τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ με το λάβαρο για να το παραδώσουν στον Δήμαρχο στα σκαλιά του Δημαρχείου, την ίδια στιγμή που οι μουσικοί από την ομάδα κρουστών, παρατεταγμένοι στο αριστερό τμήμα του προαυλίου θα τους υποδέχονται με θορυβώδη καρναβαλικό τρόπο. Η τελετή παράδοση στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη θα πραγματοποιηθεί στις 12.30μ.μ.

Οι σοκολατορίχτες ακολουθώντας το έθιμο θα προσφέρουν σοκολάτες στα μικρά παιδιά και ένα μεγάλο πάρτυ με μουσική και χορό θα ξεκινήσει στο προαύλιο του Δημαρχείου με dj τον Τάκη Αγγελόπουλο.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (22 Φεβρουαρίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Τελάλισσα του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού θα είναι η Μαρία Αγουρίδη, που έχει συνδεθεί στη συνείδηση του κόσμου με τον ξεχωριστό αυτό ρόλο σκορπίζοντας το χαρούμενο μήνυμα της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του λαβάρου, dj party στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ με τον dj Ανδρέα Γιαννούλη θα δημιουργήσει την απαραίτητη καρναβαλική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Πρόγραμμα τελετής & παράλληλων εκδηλώσεων – Σάββατο 17/1

• Μεσημέρι – Πλατεία Τριών Συμμάχων: Παραλαβή του καρναβαλικού λαβάρου από τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ.

• Αμέσως μετά – Δημαρχείο Πάτρας: Παράδοση του λαβάρου στον Δήμαρχο της πόλης.

• Απόγευμα – Πλατεία Γεωργίου Α’: DJ party με μουσική, δράσεις και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

• 21:00 – Μεγάλη Τελετή Έναρξης: Επίσημη εκκίνηση με μήνυμα συμμετοχής και καρναβαλική ατμόσφαιρα.

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στις 21.00 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, αποτελεί την κορυφαία στιγμή του εορταστικού τριημέρου.

«Βγες από την Οθόνη» είναι το θέμα της τελετής έναρξης, η οποία βασίζεται στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία.

Το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι ένα γεγονός που απλώς παρακολουθείται, αλλά μια γιορτή που υπάρχει ενεργή συμμετοχή από όλους. Η θεματική συνομιλεί με τη σύγχρονη εποχή, χωρίς να δαιμονοποιεί την τεχνολογία, αναδεικνύοντας την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής, της παρέας και της κοινής εμπειρίας, που αποτελούν τον πυρήνα του θεσμού.

Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρία διακριτά μέρη:

1. Εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.

2. Ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.

3. Κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Πριν το τρίτο μέρος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα, του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνου Δραγώτη και του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Δημησιάνου θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη κορύφωση της βραδιάς.

Θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από τη Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Καλλιτεχνικά Στοιχεία & Συμμετοχές:

– Ζωντανή μουσική μπάντα επί σκηνής

– Μουσικοί, χορωδίες και ορχήστρες της πόλης

– Θεατρικά και αφηγηματικά στοιχεία (τελάλης, Καραγκιόζης)

– Ακροβάτες και performers με κινησιολογικό ρόλο

– Guest συμμετοχή – σκηνοθετική έκπληξη

– Ενεργή, ελεγχόμενη και συμβολική συμμετοχή του κοινού

Στόχος της τελετής έναρξης είναι να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του Πατρινού Καρναβαλιού: ένα μωσαϊκό ανθρώπων, ηλικιών και εκφράσεων, όπου ο απλός πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής.

Το μήνυμα κορυφώνεται ξεκάθαρα:

«Το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους».

Συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης:

•Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων (διεύθυνση: Βάγια Ζεππάτου)

•Χορωδία Cantelena (διεύθυνση: Ελένη Παπαδοπούλου)

•Νεανική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (Λούση Χριστοδούλου /Σταύρος Σολωμός)

•Προ-παιδική χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας (διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη)

•Ελεύθερη Ορχήστρα (Δημήτρης Τζαβάρας/Μάνια Ασημακοπούλου)

Μουσικοί : Μαριάννα Βούλγαρη (τραγούδι)

Κώστας Παναγόπουλος (ντραμς)

Ανδρέας Βούλγαρης (πλήκτρα)

Αλέξης Μαχαίρας (μπάσο)

Σπύρος Παπαϊωάννου (κιθάρα)

Σκηνοθεσία /Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διονύσης Μπάστας

Βοηθός Σκηνοθέτη : Μαρία Βασιλάκη

Μαρία Βάρσου

Ακροβάτες : Acrokuku, Νίνα Σαββίδη, Ben Walker

Τελάλης : Μαρία Αγουρίδη

Εργαστήρια Καραγκιόζη : Κώστας -Μπάμπης Μακρής,

Χρήστος Καλπουζάνης

Σχεδιασμός Φωτισμών : Ιωάννης Αναστασόπουλος

Κουστούμια/Σκηνογραφία : Μαρία Βασιλάκη

Κατασκευή Κοστουμιών : Νίκη Αντζουλάτου

Μακιγιάζ Μαριάννας Βούλγαρη : Νατάσα Ντότσικα

Μακιγιάζ Μαρίας Βάρσου : Μαριάννα Γεροκωστοπούλου

Ηχοληψία : Διονύσης Μπάστας /Μίμης Αγγελόπουλος

Ζωντανή κάμερα : Χρήστος Ορτέτζιο

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου θα έχει την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πάρτυ στην πλατεία Γεωργίου με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Μουζάκη (Zyrak). Όλοι οι djs (στην παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο, το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και της Τελετής Έναρξης) αποτελούν πρόταση του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας.

Παράλληλες δράσεις:

• Εκθέσεις, εργαστήρια και δράσεις στο χώρο του Πολυεδρου (Κανακάρη 147) που πραγματοποιούνται σε όλη την εβδομάδα πριν από την τελετή (έως 17/1), με εκθέσεις και εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες.

Κυριακή με 1η Καρναβαλούπολη στα Ροϊτικα και έναρξη 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με έντονη την παρουσία του Καρναβαλιού των Μικρών και του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η 1η Καρναβαλούπολη θα πραγματοποιηθεί στις 11πμ στην παιδική κατασκήνωση Ροϊτίκων και έχει τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» με κεντρικό μήνυμα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών. Περιλαμβάνει παραστάσεις μαριονέτας, θεατρική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες, εκπαιδευτικά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού, εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο, καλλιτέχνες τσίρκου, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρο, εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών με περιβαλλοντική ευαισθησία κ.α.

Το ιστορικό Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος φτάνει στην 61η του διοργάνωση, θα έχει τη δική του παρουσία στην Τελετή Έναρξης του Σαββάτου στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, ωστόσο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 6μμ θα έχει τη δική του έναρξη στην πλατεία Γεωργίου Α΄ με την παράδοση σακούλας στα πληρώματα και μια πρόγευση από τα πολλά και συναρπαστικά που θα ακολουθήσουν.

Κυριακή 18/1 – Το Καρναβάλι των Μικρών / Καρναβαλουπόλεις

Στο πλαίσιο του διημέρου της έναρξης, το Καρναβάλι των Μικρών ανοίγει τα «φτερά» του την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 11:00 π.μ. στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων, με πλούσιο πρόγραμμα παιδικών εκδηλώσεων, θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια:

• Παράσταση κουκλοθεάτρου «Τεχνοβάτες».

• Παράσταση γιγαντόκουκλας «Λεβάρ, ένας δράκος…».

• Θεατρική παράσταση «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση».

• Εκπαιδευτικά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά.

Οι καρναβαλουπόλεις θα συνεχίσουν τις επόμενες Κυριακές σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας, ενισχύοντας την συμμετοχικότητα και την τέχνη στην καρναβαλική εμπειρία.