Το Σάββατο η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού- Σκούρας: «Ελπίζουμε να βοηθήσει ο καιρός»- Όλα όσα θα δούμε φέτος

Για την τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού, που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 17 Ιανουαρίου, μίλησε στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, δίνοντας το στίγμα της φετινής διοργάνωσης και τους βασικούς της στόχους.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για μια παραγωγή της ΚΕΔΗΠ, με τον Διονύση Μπάστα, με κεντρικό στόχο την ανάδειξη του βασικού μηνύματος του Πατρινού Καρναβαλιού, που φέτος είναι το "Βγες από την οθόνη". Στην τελετή θα συμμετέχουν περίπου 300 άτομα, συνθέτοντας ένα δυναμικό και πολυσυμμετοχικό θέαμα».

Αισιοδοξία για τον καιρό

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες, ο κ. Σκούρας εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο καιρός θα επιτρέψει στον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά και να απολαύσει την τελετή έναρξης.

Δράσεις στις Καρναβαλουπόλεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πέντε Καρναβαλουπόλεις, όπου, όπως σημείωσε, «θα πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά εργαστήρια και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο την ενεργή συμμετοχή μικρών και μεγάλων στο καρναβαλικό πνεύμα».

Χαρά και χαμόγελο ο βασικός στόχος

Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα που προσδοκά η διοργάνωση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ υπογράμμισε ότι «όπως πάντα, στόχος μας είναι η χαρά και το χαμόγελο του κόσμου», τονίζοντας πως «αυτά αποτελούν τον πυρήνα και τη φιλοσοφία του Πατρινού Καρναβαλιού».

Χωρίς το άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου

Όσον αφορά το άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου, ο κ. Σκούρας ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει στην τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης.

Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού

Τέλος, αναφερόμενος στη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, σημείωσε ότι «έχει ήδη πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση με τις υποψήφιες και η επιλογή έχει ολοκληρωθεί, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα».

Με αυτά τα δεδομένα, η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Πατρινό Καρναβάλι, με τη φετινή τελετή έναρξης να φιλοδοξεί να στείλει ένα δυναμικό μήνυμα συμμετοχής, δημιουργίας και αισιοδοξίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

-Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι)

-Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12.15μμ)

-DJ Party (Πλατεία Γεωργίου Α΄ στις 12.30μμ)

-Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου Α΄ στις 9μμ)

-61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού- Ξεκινάμε;;; (Πλατεία Γεωργίου Α΄ στις 9μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

-Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» (Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11πμ)

-61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου στις 6μμ)

Και από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 οι διαδρομές Τελάλη στον κέντρο της Πάτρας για την αναγγελία της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.