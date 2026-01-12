Back to Top
'Eπεσαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο - Τραυματίστηκαν δύο άντρες

Στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν 4 κάλυκες, με τις έρευνες να αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

 Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο που βρίσκεται επί της οδού Αγωνιστών Πολυτεχνείου 70 στον Άγιο Δημήτριο.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 2:40 τρεις άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ηλικίας 70 ετών από την Αλβανία και του 39χρονου γιού του. Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με το όχημά τους προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τους πυροβολισμούς, ο 70χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο 39χρονος φέρει τραύματα στον μηρό και τη γάμπα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

   Στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν 4 κάλυκες, με τις έρευνες να αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

