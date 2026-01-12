Πάτρα: Αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας -Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η Λορα εξαφανίστηκε το πρωί της ίδιας ημέρας ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μετέβη στην Αθήνα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό καθώς πρόκειται για ένα ήσυχο και συνεσταλμένο κορίτσι που δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα.

Η ανήλικη είχε έρθει πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα μαζί με την οικογένεια της από τη Γερμανία και ζούσαν μόνιμα στην Πάτρα, όπου και χάθηκαν τα ίχνη της.

Φίλοι της οικογένειας αναφέρουν ότι εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Οι γονείς της ανήλικης ανησύχησαν όταν το μεσημέρι περίμεναν το παιδί τους να επιστρέψει στο σπίτι, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Συμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ενδέχεται η Λορα να συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη το πρωί της εξαφάνισης συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια ο άνδρας αποχώρησε μαζί με το ανήλικο παιδί ενώ η Λορα φέρεται να έφυγε με ταξί. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λορας έχουν εντοπίσει μόνοι τους υλικό από κάμερες προσπαθώντας να ενημερώσουν τις αρχές ώστε να συλλεχθούν τα κρίσιμα στοιχεία.

Την υπόθεση παρακολουθεί ο οργανισμός το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η έρευνα έχει περάσει πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας προκειμένου η υπόθεση να διερευνηθεί σε βάθος και με τη δέουσα σοβαρότητα .Οι έρευνες συνεχίζονται με την οικογένεια και τις αρχές να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνιση της 16χρονης Λορας να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.