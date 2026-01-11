Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα που αγνοείται- Το ραντεβού με ηλικιωμένο άνδρα και η έκκληση της οικογένειάς της

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η οποία ήρθε με την οικογένειά της από την Γερμανία στην χώρα μας, και τα τελευταία τρία χρόνια ζουν μόνιμα στην Πάτρα.

Η ανήλικη, χάθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01) από την περιοχή, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει φίλη της οικογένειας στον Alpha, «η Λόρα είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και οι γονείς της το ανακάλυψαν το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να γυρίσει με το σχολικό, αλλά δεν επέστρεψε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα» .

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, υπάρχει βίντεο που δείχνει την Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Όλες αυτές τις κάμερες, τις έχουμε βρει μόνοι μας, εγώ και οι γονείς της. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο στην αστυνομία για το αρχείο που φαίνεται ο άνδρας, προκειμένου να πάνε να το πάρουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε πως «δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Πλέον, την υπόθεση την έχει αναλάβει η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, και δεν θα είναι πλέον στα χέρια κάποιου που την έχει στα συρτάρια και περιμένει».

Η οικογένειά της, απευθύνθηκε με ένα μήνυμά της στην ανήλικη: «Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σε αγαπάμε».