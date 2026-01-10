Από τις ενέσεις στα χάπια- Τεράστιοι τζίροι στα φάρμακα για απώλεια βάρους

Τα φάρμακα αδυνατίσματος σε χάπια αντί για ενέσεις αποτελούν το νέο Ελντοράντο των φαρμακευτικών.

Η Novo Nordisk με έδρα τη Δανία παρουσίασε το πρώτο τέτοιο χάπι για το αδυνάτισμα στις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας κι ανεβάζοντας το θερμόμετρο για τον ανταγωνισμό – κυρίως απέναντι στην αμερικανική Eli Lilly.

Η τελευταία διαθέτει ανάλογα προϊόντα αλλά σε ενέσιμη μορφή και αναμένεται τώρα να μπει κι αυτή άμεσα στην αγορά των αντίστοιχων χαπιών, προκαλώντας πιθανό πόλεμο τιμών, γράφουν «Τα ΝΕΑ».

Η Novo Nordisk ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα τη διάθεση του Wegovy σε χάπι το οποίο θα λαμβάνεται από τους ασθενείς μια φορά την ημέρα. Το κόστος για τη θεραπεία για δόσεις 1,4 έως 4 μιλιγκράμ θα ανέρχεται 149 δολάρια τον μήνα για όσους θα καλύπτουν οι ίδιοι το κόστος. Από τον Απρίλιο οι δόσεις των 4 μιλιγκράμ θα κοστίζουν 199 δολάρια τον μήνα, ενώ τα χάπια των 9 και 25 μιλιγκράμ θα πωλούνται προς 299 δολάρια για τη δόση ενός μήνα.

Το στοίχημα είναι μεγάλο αφού ο τζίρος των φαρμάκων για την απώλεια βάρους (GLP-1) αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως 150 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Αυτό αναμένεται ότι θα γίνει κυρίως χάρη στην ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα των φαρμάκων Ozempic/Wegovy της Novo Nordisk και των Mounjaro/Zepbound της Eli Lilly. Οι ΗΠΑ θεωρούνται κομβική παγκόσμια αγορά αφού αποτελούν το βαρόμετρο για τις εξελίξεις και σε άλλες ηπείρους – και ειδικά στην Ευρώπη.

Η δόση του 1,5 μιλιγκράμ είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερα από 70.000 φαρμακεία στις ΗΠΑ. Οι μεγαλύτερες δόσεις του χαπιού αναμενόταν ότι θα ήταν διαθέσιμες τις αμέσως επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη Novo Nordisk.

Ο πόλεμος τιμών

Με την εμφάνιση των φαρμάκων σε χάπια κατά της παχυσαρκίας αναμένεται ότι θα πέσει σημαντικά το κόστος για τους ασθενείς που μέχρι πρόσφατα είχαν πρόσβαση μόνο σε αντίστοιχα ενέσιμα φάρμακα.

Οι ενέσεις της Novo Nordisk και τον κύριο ανταγωνιστή της, την Eli Lilly, έχουν τιμή καταλόγου περίπου 1.000 δολάρια τον μήνα. Στην αγορά οι τιμές των ενέσιμων αυτών φαρμάκων κυμαίνονται από 299 έως 499 δολάρια μηνιαίως, ανάλογα με τη δόση.

Σε έκθεσή τους στα τέλη του καλοκαιριού οι αναλυτές της Goldman Sachs είχαν εκφράσει την εκτίμηση ότι τα σκευάσματα που λαμβάνονται από το στόμα θα μπορούσαν να κερδίσουν έως το 2030 μερίδιο 25% της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Οσοι χρησιμοποιούν φάρμακα απώλειας βάρους μπορεί να ανακτήσουν γρήγορα το βάρος που έχασαν μετά τη διακοπή της θεραπείας, σύμφωνα με νέα μελέτη. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν επωφεληθεί από τη χρήση φαρμάκων τύπου GLP-1 όπως τα Ozempic, Wegovy και Mounjaro για να καταπολεμήσουν την παχυσαρκία. Ωστόσο, νέα ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής χωρίς αλλαγή επιβλαβών συνηθειών μπορεί να οδηγήσει πολλούς σε ταχεία αύξηση βάρους και δημιουργία νέων κινδύνων για καρδιακά νοσήματα και διαβήτη. Η μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους είναι πιθανό να επιστρέψουν στο αρχικό τους βάρος μέσα σε μόλις δύο χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μακροχρόνια ιατρική και διατροφική υποστήριξη για αυτούς τους ασθενείς. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα άτομα που διακόπτουν τη φαρμακευτική αγωγή παίρνουν ξανά βάρος σχεδόν τέσσερις φορές πιο γρήγορα από εκείνα που κάνουν αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική τους δραστηριότητα.