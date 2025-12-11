Το νέο trend στην Πάτρα λέγεται Mounjaro- αλλά πόσο ασφαλές είναι;

Το Mounjaro έχει γίνει το νέο «talk of the town» στον κόσμο του wellness, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν ως το φάρμακο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη σχέση τους με το βάρος και την καθημερινότητά τους.

Το φάρμακο έχει κερδίσει δημοτικότητα τόσο για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους, όσο και για το γεγονός ότι πολλοί χρήστες του το βλέπουν ως εργαλείο αλλαγής του τρόπου ζωής.

Πληροφορίες του thebest αναφέρουν ότι στα φαρμακεία της Πάτρας γίνεται της τρελής καθώς είναι δεκάδες οι πατρινοί όλων των ηλικιών, που σπεύδουν ζητώντας τα ακριβά ενέσιμα που θα αλλάξουν τη σχέση τους με το σώμα τους και τα οποία μάλιστα μπορούν να προμηθεύονται χωρίς να χρειάζεται καν ιατρική συνταγή, καθώς δεν συνταγογραφούνται. Ανάμεσά τους γιατροί αλλά και πολλοί επώνυμοι πατρινοί.

Την ίδια στιγμή, όμως, η θεραπεία χρειάζεται προσεκτική ιατρική παρακολούθηση και κατανόηση του τι πραγματικά σημαίνει για το σώμα και την υγεία.

Γιατί πίσω από κάθε εντυπωσιακή αλλαγή, υπάρχει πάντα μια διαδικασία που απαιτεί καθοδήγηση και υποστήριξη.

«Το Mounjaro είναι ένα ενέσιμο φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία τιρζεπατίδη, η οποία αρχικά αναπτύχθηκε για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αλλά πλέον χρησιμοποιείται και για την παχυσαρκία. Τα ενέσιμα, για την απώλεια κιλών, πάντα πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο γιατρού, έστω και αν, μέχρι στιγμής δεν συνταγογραφούνται. Ένας ενδοκρινολόγος, πριν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και ορίζει τις δόσεις, γιατί το κάθε σώμα είναι διαφορετικό» λέει στο thebest.gr ο φαρμακοποιός Βασίλης Προσελέντης.

Πότε χορηγείται επίσημα; «Συνήθως δίνεται σε άτομα, με δείκτη μάζας BMI ≥ 30 (παχυσαρκία), ή με BMI ≥ 27 με συνοδά προβλήματα π.χ. υπνική άπνοια κ.λ.π.»

Πώς δρα στην απώλεια βάρους; «Μειώνει την όρεξη, που σημαίνει, μικρότερη πείνα, μικρότερες μερίδες. Αυτό σημαίνει ότι, μένεις χορτάτος για περισσότερη ώρα, μειώνει τις απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, βελτιώνει τον μεταβολισμό. Η απώλεια είναι σταδιακή, πιο αργή τους πρώτους 2- 3 μήνες και πιο έντονη τους μετέπειτα».

Υπάρχουν πιθανές παρενέργειες; «Ναι. Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και καούρες. Οι πιο σοβαρές, όπως παγκρεατίτιδα ή αλλεργική αντίδραση, εμφανίζονται σε πολύ μικρό ποσοστό. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος υπογλυκαιμίας, κυρίως σε διαβητικούς που παίρνουν και άλλα φάρμακα»

Πρέπει να το παίρνει κάποιος για πάντα; «Με τα όσα γνωρίσουμε, μπορεί κάποιος να το πάρει μέχρι και 12 μήνες. Πολλοί ρωτάνε εάν ξαναπαίρνεις τα κιλά μετά. Θεωρώ ότι το μοτίβο διατροφής έχει αλλάξει και δύσκολα κάποιος επιστρέφει στο προηγούμενο βάρος. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί το ενέσιμο ως εργαλείο, μαζί με υγιεινές συνήθειες, δηλαδή σωστή διατροφή και κίνηση».

Μπορούν να το πάρουν όλες οι ηλικίες; «Όχι. Δεν είναι εγκεκριμένο για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του σε παιδιά και εφήβους. Σε μικρότερες ηλικίες, κρίνει ή συστήνει ο γιατρός, σε παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα λόγω της παχυσαρκίας ή άλλων προβλημάτων. Με άλλα λόγια, η ηλικία και η κατάσταση υγείας παίζουν μεγάλο ρόλο στο αν κάποιος μπορεί να πάρει το φάρμακο, και η απόφαση, επαναλαμβάνω, πρέπει πάντα να λαμβάνεται από ειδικό γιατρό».