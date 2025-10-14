Παχυσαρκία: Νέο φάρμακο ενισχύει την απώλεια βάρους χωρίς να προκαλεί παρενέργειες

Ένα νέο φάρμακο απώλεια βάρους φαίνεται να ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με αγωνιστές GLP-1 — χωρίς επιπλέον παρενέργειες — σε κλινική δοκιμή μέσης φάσης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ισχυρή νέα συνδυαστική προσέγγιση κατά της παχυσαρκίας.

Τα φάρμακα απώλειας βάρους με GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή, αλλά ορισμένοι ερευνητές έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις παρενέργειες που μπορούν αν προκαλέσουν, όπως νεφρική βλάβη και απώλεια σκελετικού μυϊκού ιστού. Είναι επίσης γνωστό ότι προκαλούν γαστρεντερικά προβλήματα.

Το Nimacimab, ένα νέο είδος φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας με διαφορετικό μηχανισμό δράσης που στοχεύει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα του σώματος, έδειξε υποσχόμενα αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή Φάσης 2a, ενισχύοντας σημαντικά την απώλεια βάρους όταν συνδυάστηκε με φάρμακο GLP-1, χωρίς να προκαλέσει επιπλέον παρενέργειες.

«Αυτή είναι η πρώτη κλινική μελέτη που δείχνει ότι ο συνδυασμός ενός αναστολέα CB1 και ενός θεραπευτικού GLP-1 μπορεί να επιφέρει κλινικά σημαντική επιπλέον απώλεια βάρους πέρα από αυτή ενός μόνο φαρμάκου GLP-1», δήλωσε ο Λούις Αρόνε, πρώην Πρόεδρος της The Obesity Society και κλινικός σύμβουλος της Skye Bioscience, των δημιουργών του nimacimab.

«Το σημαντικότερο- αν και το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό- είναι ότι το nimacimab πέτυχε αυτά τα αποτελέσματα χωρίς νευροψυχιατρικές ή επιπλέον γαστρεντερικές παρενέργειες» πρόσθεσε.

Τι έδειξε η δοκιμή CBeyond

Στη μελέτη CBeyond διάρκειας 26 εβδομάδων, το φάρμακο — ένα μονοκλωνικό αντίσωμα πρώτης κατηγορίας που μπλοκάρει τους υποδοχείς CB1 — δοκιμάστηκε είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με σεμαγλουτίδη, το ενεργό συστατικό του Wegovy. Ο υποδοχέας CB1 αποτελεί μέρος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος του σώματος, το οποίο ρυθμίζει την όρεξη, τον μεταβολισμό και την αποθήκευση λίπους. Η υπερδραστηριότητα των υποδοχέων CB1 μπορεί να προάγει την αύξηση βάρους και την συσσώρευση λίπους. Υπάρχοντα φάρμακα που αναστέλλουν τον υποδοχέα CB1 απορρίφθηκαν λόγω των ψυχιατρικών παρενεργειών που προκαλούσαν, αλλά το nimacimab έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παραμένει εκτός εγκεφάλου, αποφεύγοντας ενδεχομένως αυτά τα προβλήματα.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 136 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εβδομαδιαίες ενέσεις nimacimab, σεμαγλουτίδη, τον συνδυασμό και των δύο φαρμάκων ή εικονικό φάρμακο. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μόνο το nimacimab έχασαν 1,5% του σωματικού τους βάρους σε σύγκριση με 0,26% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, μια διαφορά που δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

«Ο συνδυασμός nimacimab με σεμαγλουτίδη προκάλεσε κλινικά σημαντική επιπλέον απώλεια βάρους η οποία υπερέβη τα αποτελέσματα της ομάδας που έλαβε μόνο σεμαγλουτίδη, με ευνοϊκό προφίλ ανεκτικότητας ακόμη και σε ασθενείς που έλαβαν υψηλότερες δόσεις» δήλωσε ο Πουνίτ Αρόρα, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών της Skye.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που έλαβαν nimacimab σε συνδυασμό με σεμαγλουτίδη, έχασαν κατά μέσο όρο 13,2% του σωματικού τους βάρους σε 26 εβδομάδες, σε σύγκριση με 10,25% για όσους έλαβαν μόνο σεμαγλουτίδη, μια στατιστικά σημαντική διαφορά σχεδόν 3%. Σημαντικό είναι ότι η απώλεια βάρους συνεχίστηκε έως το τέλος της μελέτης, υποδηλώνοντας ότι μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση βάρους.

Οι περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό πέτυχαν κλινικά σημαντικά ορόσημα απώλειας βάρους: το 100% έχασε πάνω από 5% του σωματικού του βάρους (έναντι 85% με μόνη τη σεμαγλουτίδη), ενώ το 67% έχασε πάνω από 10% (έναντι 50%). Ο συνδυασμός βελτίωσε επίσης την αναλογία μυϊκής προς λιπώδη μάζα, υποδεικνύοντας ότι η απώλεια βάρους προήλθε κυρίως από τη μείωση του λίπους και όχι από απώλεια μυϊκού ιστού.

Τα αποτελέσματα ασφάλειας ήταν ενθαρρυντικά σε όλα τα θεραπευτικά σκέλη. Το nimacimab, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό, δεν προκάλεσε νευροψυχιατρικές παρενέργειες, όπως άγχος, κατάθλιψη ή αϋπνία. Οι γαστρεντερικές παρενέργειες, κύριος λόγος διακοπής των θεραπειών GLP-1, δεν αυξήθηκαν με την προσθήκη του nimacimab στη σεμαγλουτίδη. Το συνολικό ποσοστό διακοπής ήταν 27%, με μόνο 3,7% των συμμετεχόντων να εγκαταλείπουν τη δοκιμή λόγω παρενεργειών, οι περισσότερες από τις οποίες παρατηρήθηκαν στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το προφίλ ασφάλειας, υποστηρίζουν περαιτέρω κλινική ανάπτυξη του nimacimab, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών με υψηλότερες δόσεις και μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία. Η κλινική δοκιμή Φάσης 2a συνεχίζεται, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στις αρχές του 2026.