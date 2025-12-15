Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη

Επεισόδιο με μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες συνέβη σήμερα (15/12) το μεσημέρι μέσα στο σχολείο τους.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες σε Γυμνάσιο στην Κυψέλη και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι.

Στο σημείο σπεύδουν άνδρες της ΕΛΑΣ ενώ το κορίτσι φέρεται να έχει μεταφερθεί στο γραφείο των καθηγητών προκειμένου να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.