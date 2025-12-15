ΓΣΕΕ: Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων με οn line εφαρμογή- ΒΙΝΤΕΟ

Τη δυνατότητα υπολογισμού του ποσού που δικαιούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα για το Δώρο Χριστουγέννων, με οn line εφαρμογή δίνει η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων. (ΚΕΠΕΑ).

Ο μισθωτός συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία, όπως ύψος αποδοχών, χρόνο εργασιακής σχέσης, κλπ