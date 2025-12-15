Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

ΓΣΕΕ: Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων με οn line εφαρμογή- ΒΙΝΤΕΟ

ΓΣΕΕ: Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννω...

Ο μισθωτός, απλά, συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία

Τη δυνατότητα υπολογισμού του ποσού που δικαιούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα για το Δώρο Χριστουγέννων, με οn line εφαρμογή δίνει η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων. (ΚΕΠΕΑ).

Ο μισθωτός συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία, όπως ύψος αποδοχών, χρόνο εργασιακής σχέσης, κλπ

 

Ειδήσεις Τώρα

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι 30 Δεκεμβρίου

ΙΝΚΑ: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος θα είναι έως και 20% ακριβότερο, με κόστος 178,85 ευρώ για 4 άτομα

Αυξάνονται τα διόδια της Αττικής Οδού από 1η Ιανουαρίου - Οι νέες τιμές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δώρο Χριστουγέννων ΓΣΕΕ

Ειδήσεις