Ξεσηκωμός σε 32 πόλεις: Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή απεργία- Συγκέντρωση στο μπλόκο της Εγλυκάδας

Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σωματεία και φορείς ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση στην εξουθενωτική για τους πολίτες κυβερνητική πολιτική, που επιλέγει να εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.

Μετά τους αγρότες, που όπως λένε θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσο και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων.

Παράλληλα, δηλώνει την πλήρη στήριξή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, αποδεικνύοντας ότι βαδίζει παράλληλα με τους αγρότες ενάντια της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.

Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα

Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια για την Τρίτη 16 Δεκέμβρη έχουν ανακοινωθεί σε 32 σημεία της χώρας:

– Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

– Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

– Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

– Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

– Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

– Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

– Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

– Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

– Αρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

– Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

– Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

– Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία.

– Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ. στο μπλόκο στο λιμάνι

– Ηράκλειο, 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

– Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

– Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

– Κέρκυρα, 10 π.μ., Εφορία

– Κως, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

– Λαμία, μπλόκο Μπράλου

– Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

– Λήμνος, 12 μ., λιμάνι Μύρινας

– Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

– Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Ξάνθη, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

– Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

– Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

– Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

– Χαλκίδα, 6.30 μ.μ., πλατεία Δικαστηρίων

– Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

«Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία» αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Συμμετοχή της ΠΟΕ – ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Στους δρόμους και η ΟΛΜΕ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) γνωστοποίησε την απόφαση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί του αντιθέτου δημοσιεύματα.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ: «Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Και η ΕΙΝΑΠ

Στην πανεργατική απεργία ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι

Τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν και οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «Στις 16-12-2025 συμμετέχουμε μαζικά στην πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που αποφάσισε το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, βρισκόμαστε στους δρόμους και διαδηλώνουμε ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είμαστε αντιμέτωποι με έναν ακόμη προϋπολογισμό που δεν προβλέπει ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας, που δεν προβλέπει την επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, που κρατά καθηλωμένες τις δαπάνες για τις δικές μας ανάγκες, για την υγεία και την παιδεία.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματός μας και εκφράζουμε ταυτόχρονα την αλληλεγγύη μας στον αγώνα επιβίωσης που δίνουν στα μπλόκα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες και σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας».