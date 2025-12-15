Back to Top
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή, στα 46 του, ο τενόρος Νίκος Παπακώστας

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Ανδρέας Ανδριόπουλος

Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του γνωστού λυρικού τραγουδιστή Νίκου Παπακώστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι, της Δευτέρας, μέσω ανακοίνωσης του Προέδρου του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Ανδρέα Ανδριόπουλου.

 

Ειδήσεις