Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή, στα 46 του, ο τενόρος Νίκος Παπακώστας

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Ανδρέας Ανδριόπουλος
Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του γνωστού λυρικού τραγουδιστή Νίκου Παπακώστα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών.
Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι, της Δευτέρας, μέσω ανακοίνωσης του Προέδρου του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Ανδρέα Ανδριόπουλου.
