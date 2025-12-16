Αγρότες: Κρίσιμες αποφάσεις για κινητοποιήσεις την Πέμπτη- Πιθανά μπλόκα τα Χριστούγεννα

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Ιωαννίνων πραγματοποίησαν σήμερα (16/12) στις 18:30 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ. Οι αγρότες παράταξαν τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου. Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο, φορείς, φοιτητές και άλλα σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την υποστήριξη στον αγώνα τους.

Ενώθηκαν με τους εργαζόμενους απεργούς και τα σωματεία τους, με τα Εργατικά Κέντρα των νομών που είχαν κηρύξει 24ωρη απεργία, με τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολούμενων και των φοιτητών.

Πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποίησαν σήμερα (16/12) το απόγευμα οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας στο κέντρο των δύο πόλεων. Οι αγρότες, κορνάροντας, έφτασαν στις πόλεις από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Εκεί, οι εκπρόσωποι των παραγωγών από όλη τη χώρα θα συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Κρίσιμη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη (18/12) στις 14:00 η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με τόπο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Οι επιχειρηματίες της Καρδίτσας έρχονται επίσης αντιμέτωποι με ακυρώσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε άλλους δημοφιλείς, χειμερινούς προορισμούς.

Μετέωρα, Περτούλι και Μύλος των Ξωτικών περιμένουν ολόκληρο τον χρόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων με τους επιχειρηματίες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Οι επισκέπτες αυτών των περιοχών ταλαιπωρούνται στο ταξίδι, συμπαρίστανται ωστόσο στους αγρότες, όπως λένε.

Στον νομό Τρικάλων οι ακυρώσεις μάλιστα άγγιξαν το 30%, με τους επιχειρηματίες να εύχονται τα αιτήματα των αγροτών να ικανοποιηθούν το συντομότερο καθώς πολλοί ζητούν πίσω ακόμη και τις προκαταβολές. «Να ανοίξει ο δρόμος τουλάχιστον η κεντρική αρτηρία για να έρθει ο κόσμος. Πίσω από τους ξενοδόχους υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πληρωθούν. Εμείς με τους αγρότες είμαστε, δεν είμαστε απέναντι», είπε στο MEGA ο Κώστας Παπαδόπουλος, πρόεδρος ξενοδόχων νομού Τρικάλων.

Αρκετές ακυρώσεις κρατήσεων για τις γιορτές έχουν αρχίσει να σημειώνονται από την αβεβαιότητα των πολιτών που θα ταξίδευαν οδικώς για την εξέλιξη των μπλόκων και την πρόσβαση στους δρόμους.

«Κάποιες προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν βάση διαλόγου»

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες από τις τοποθετήσεις του κ. Τσιάρα χαρακτηρίζονται από ασάφεια, ωστόσο, αναφέρθηκε και σε κάποια μέτρα, που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες, όπως, για παράδειγμα, αυτές που αφορούν το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο και σε αυτούς τους τομείς ο υπουργός δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα νούμερα. Αν δε γίνει κάτι για το χαμηλό εισόδημα των αγροτών, δε θα δοθεί λύση για τον κλάδο μας.

Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των προϊόντων μας απούλητο και δεν έχουμε κεφάλαιο για να προχωρήσουμε σε νέες σπορές και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να χαραχτεί προγραμματισμός για την επόμενη πενταετία ή δεκαετία, ώστε να υπάρχει αύριο για τους αγρότες.

Αντί αυτού, όμως, στις 18 Δεκεμβρίου, πλην τεσσάρων χωρών, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ετοιμάζονται να συνυπογράψουν τη θανατική καταδίκη του αγροτικού κόσμου», ανέφερε στο ethnos.gr ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης.

«Μας απασχολούν τα Χριστούγεννα»

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πάρα πολλά σημεία του εθνικού δικτύου παραμένουν κλειστά από τα μπλόκα, απασχολεί και τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Όπως λέει ο κ. Ανεστίδης, δεν θέλουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία της οποίας στηρίζει τον αγώνα τους και να ταλαιπωρήσουν, όσους προγραμματίζουν αποδράσεις και εκδρομές στην εορταστική περίοδο.

«Είναι ξεκάθαρο ότι μας απασχολεί το γεγονός ότι έρχονται Χριστούγεννα και δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. Δεν θέλουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές ομάδες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ληφθεί μία απόφαση, για τον αν θα προσέλθουμε στο διάλογο ή όχι. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», σημειώνει ο κ. Ανεστίδης.

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης

Τρία νέα μέτρα για τους αγρότες παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Πρόκειται για το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης που σύμφωνα με την κυβέρνηση προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

-Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

-Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

-Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα» επισήμανε.