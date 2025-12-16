Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για να εξετάσει το 4x4 στο οποίο σκοτώθηκε ο Καργάκης

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και συγκεκριμένα του τμήματος πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων, αναμένεται να μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης για να εξετάσει το 4x4 του Φανούρη Καργάκη, που δολοφονήθηκε στα Βορίζια. Ο 39χρονος έχασε τη ζωή του μέσα στο όχημα, ενώ λίγο πιο πέρα κατέληξε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το 4x4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretalive.gr. Οι δύο οικογένειες έχουν καταθέσει αίτημα για έρευνα στο όχημα από κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών, παρουσία των τεχνικών συμβούλων Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη).

Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη με την οποία διατάσσει τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4χ4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ που θα μεταβεί για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά του 39χρονου εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν μέσα στο αυτοκίνητο ευρήματα που θα δώσουν ουσιώδεις απαντήσεις. Συγκεκριμένα, ο Φανούρης Καργάκης είχε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή ενώ από τις βολίδες που έβγαλαν, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Ο κ. Τσιάμπας είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα, κατά τις ίδιες πηγές.

Στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία. Πηγές αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί προκύπτει πως χρησιμοποιήθηκαν: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80, ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο. Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν όσοι έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.

Άξιο αναφοράς είναι πως μέχρι σήμερα κανένα όπλο δεν έχει παραδοθεί στις Αρχές.