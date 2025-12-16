Ηλιούπολη: «Serial killer» ζώων πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο

Στην Ηλιούπολη έχει προκαλέσει ανησυχία η παρουσία ενός ατόμου που κακοποιεί γάτες. Πρόσφατα, σε ένα νηπιαγωγείο της περιοχής, βρέθηκε ένα γατάκι σε άσχημη κατάσταση, γεγονός που ανησύχησε έντονα τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το ilioupolinews, το γατάκι βρέθηκε στο προαύλιο του σχολείου, με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι τα παιδάκια ήταν σε σοκ, καθώς το αντίκρισαν νεκρό χωρίς κεφάλι, με κομμένη ουρά και κομμένο το ένα από τα 4 πόδια του, σημάδια που μαρτυρούν άγριο βασανισμό του ζώου από τον κατά συρροή βασανιστή που δρα τους τελευταίους μήνες στην Ηλιούπολη.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν τα παιδάκια από το θέαμα και έστειλαν ενημέρωση προς τους γονείς, δίνοντας τους οδηγίες για να αποτρέψουν ενδεχομενα ψυχικά τραύματα, επιδεικνύοντας τον δέοντα επαγγελματισμό προς τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Το ανατριχιαστικό είναι ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν κατά συρροή δολοφόνο γατών στην Ηλιούπολη καθώς μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί άλλα 7 παρόμοια περιστατικά με αποκεφαλισμένα ζωάκια.

Το συγκεκριμένο να είναι το όγδοο συμβάν και για τις κτηνωδίες που συμβαίνουν έχει ενημερωθεί τόσο ο Δήμος Ηλιούπολης όσο και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.