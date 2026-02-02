ΦΠΑ, τέλη κυκλοφορίας και φορολογικές δηλώσεις - Ποιες είναι οι σημαντικές προθεσμίες του Φεβρουαρίου 2026

Σημαντικές προθεσμίες για μηνιαίες και ετήσιες υποχρεώσεις βρίσκονται στην ατζέντα των φορολογουμένων τον Φεβρουάριο, για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων χωρίς πρόσθετο κόστος και πρόστιμα, επιβαρύνσεις ή προσαυξήσεις, και αφορούν τις δηλώσεις ΦΠΑ, την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, την λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας για μερίδα μη μισθωτών, αλλά και το επόμενο βήμα της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ανάμεσα στις προθεσμίες είναι η Δευτέρα 2.2.2026, και αφορά τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 για όσους δεν πλήρωσαν μέχρι 31.12.2025. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου εφαρμόζεται πρόστιμο 25% επί του ποσού των τελών, αλλά επειδή το τέλος του μήνα πέφτει σε μη εργάσιμη, το «παράθυρο» πληρωμής μεταφέρεται στην 2.2.2026. Εάν η πληρωμή δεν γίνει τη Δευτέρα αλλά αργότερα μέσα στον Φεβρουάριο, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%, με το αντίστοιχο χρονικό όριο να μεταφέρεται στην 2.3.2026, ενώ από 3.3.2026 και μετά η επιβάρυνση γίνεται ισόποση των τελών. Ισόποση επιβάρυνση ενεργοποιείται και σε περίπτωση μερικής εξόφλησης, όταν μένει υπόλοιπο οφειλής.

Η δεύτερη προθεσμία είναι η Πέμπτη 26.2.2026 και αφορά τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών VIES, για όσους έχουν σχετική υποχρέωση λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή αποκτήσεων. Η προθεσμία είναι η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου στην οποία αφορά ο πίνακας, άρα οι κινήσεις του Ιανουαρίου κλείνουν έως 26.2.2026.

Την επόμενη ημέρα, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου, στις 27 του μήνα, είναι η εμπρόθεσμη ημερομηνία για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ για όσους υποβάλλουν μηνιαία. Οι Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β΄ κατηγορίας αντίστοιχα.

Επίσης, με το τέλος του Φεβρουαρίου υπάρχει διπλή υποχρέωση για τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς. Αφενός, οι εισφορές από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν και, αν καταβληθούν εκπρόθεσμα, επιβαρύνονται με τόκο καθυστέρησης. Με αυτό το πλαίσιο, οι εισφορές που αφορούν τον Ιανουάριο 2026 πρέπει να αποπληρωθούν έως 27.2.2026.

Αφετέρου, στις 28.2.2026 λήγει η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών και θα ανανεωθεί από 1.3.2026 για όσους έχουν εξοφλήσει ή έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2025, ζητώντας εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν οφειλών έως 31.1.2026. Εφόσον υπάρξει πλήρης εξόφληση όλων των οφειλών, βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ και μη, μέχρι 31.1.2026, η ασφαλιστική ικανότητα παρατείνεται έως 28.2.2027, ενώ σε περίπτωση ρύθμισης των βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ οφειλών και τήρησης των όρων της ρύθμισης, η ανανέωση γίνεται ανά μήνα.

Παράλληλα, ο Φεβρουάριος είναι μήνας-κλειδί για την προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων, καθώς λήγει ο ρόλος των δημόσιων φορέων μέσα από τα ετήσια ηλεκτρονικά αρχεία εισοδημάτων που αποστέλλονται για το φορολογικό έτος 2025 ώστε να γίνουν διασταυρώσεις και προσυμπληρώσεις, και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η περίοδος αποστολής των ετήσιων αρχείων ξεκίνησε στις 16.1.2026 και ολοκληρώνεται στις 27.2.2026. Στην ίδια καταληκτική ημερομηνία κλείνει και το περιθώριο για μεταβολές στα ευθυνόμενα πρόσωπα στο σχετικό μητρώο. Στις περιπτώσεις που δεν γίνει έγκαιρα αρχική εγγραφή ή αποστολή, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα.