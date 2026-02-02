Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου - Τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες - Τι έδειξε η νεκροψία

Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των Αρχών
Ένα βίντεο που καταγράφει τις στιγμές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αρπαγή του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο είδε το φως της δημοσιότητας.
Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό ώστε να καταφέρουν να εντοπίσουν τους δράστες του άγριου εγκλήματος.
Τα πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ο νεαρός επιχειρηματίας επιστρέφει στο σπίτι του τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Λίγο αργότερα, από την αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου καταφθάνει το όχημα, στο οποίο επιβαίνουν οι τέσσερις δράστες.
Στη συνέχεια, οι δράστες υπό την απειλή όπλου, τον αναγκάζουν να μπει μέσα στο ΙΧ και γίνονται καπνός. Από τις πινακίδες κυκλοφορίας διαπιστώθηκε πως το όχημα είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.
Τι έδειξε η νεκροψία
Οι δράστες εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες τον 27χρονο. Από τη νεκροψία-νεκροτομή, ο ιατροδικαστής εντόπισε εννέα σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.
Σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.
Ο τρόπος που αυτό το έγκλημα έγινε και η κατάληξή του θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.
