Νέα Πέραμος: Η απαγωγή, οι πυροβολισμοί και τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα για τον 27χρονο που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Η σορός βρέθηκε από περαστικό που κινούνταν στην περιοχή της Νέας Περάμου, ενώ, παρότι η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας και είχε απαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερα άτομα τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι πινακίδες του οχήματος ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη. Βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής, με δύο άνδρες – εκ των οποίων ο ένας φαίνεται να οπλοφορεί – να τον βάζουν με τη βία στο όχημα