Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μεσαρά στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που βρισκόταν σε αλιευτικό που ναυάγησε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο 33χρονος ήταν επαγγελματίας ψαράς και επέβαινε στο Lily Jean με έξι συναδέλφους του, όταν τους έπληξε σφοδρή καταιγίδα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Γιάννης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ όπου έζησε μέχρι τα 8 του χρόνια και στη συνέχεια αποφάσισε να φύγει. Το 2015, ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστώνη και εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς.

Την περασμένη Παρασκευή, το αλιευτικό 22 μέτρων χάθηκε. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, το Lily Jean δεν εξέπεμψε σήμα SOS κατά την επιστροφή του προς τη Μασαχουσέτη αλλά οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τον πομπό έκτακτης ανάγκης του σκάφους που στέλνει σήμερα όταν βραχεί.

Η ακτοφυλακή προχώρησε σε επιχείρηση έρευνας καλύπτοντας πάνω από 1.000 τετραγωνικά μίλια και εντοπίστηκαν συντρίμμια, μία σορός και μία άδεια σωσίβια λέμβος, κοντά στο σημείο από όπου το σκάφος έστειλε σήμα, σύμφωνα με το BBC. Οι Αρχές ανακοίνωσαν αναστολή των ερευνών.

Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη ζήτησε στο Κρήτη TV να μεταφερθεί το εξής μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».