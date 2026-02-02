Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας ανοίγει η εβδομάδα

Οι 5 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό

Βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές προβλέπονται για τη Δευτέρα κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στα κεντρικά, ενώ στα ορεινά θα δούμε και χιονοπτώσεις. Η ΕΜΥ εξέδωσε αργά την Κυριακή αναθεωρημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για τις βροχές και τις καταιγίδες που περιμένουμε ως τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας στο Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της), τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες. Χιόνι θα πέσει στα ορεινά της Μακεδονίας όπως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Θράκη. Σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο, στο αναθεωρημένο ο συναγερμός υποβιβάζεται από κόκκινος σε πορτοκαλί. Λόγω των ακραίων συνθηκών κλειστά θα είναι σχολεία σε περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Σε κάθε περίπτωση, χθες Κυριακή, τα φαινόμενα ήταν έντονα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σοβαρότερα ήταν στον Πλατύκαμπο στη Λάρισα, όπου η θάλασσα μπήκε στη στεριά παρασύροντας τα πάντα στο περάσματά της. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26). β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26). γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26). δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα της Κυριακής. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26). Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Κλειστά θα είναι σήμερα Δευτέρα τα σχολεία στον δήμο Μύκης στη Ξάνθη, στο Νευροκόπι και περιοχές του δήμου Σουφλίου (Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ) λόγω της κακοκαιρίας. Απεγκλωβισμός επισκεπτών από το Φαλακρό

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Κυριακής ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, οι οποίοι χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ, εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ανέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο, επισήμανε ο ίδιος. Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι», όπως επισήμανε ο κ.Πατακάκης, σύμφωνα με τον οποίο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χιονοδρομικό, «οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και με ζεστά ροφήματα».

Δείτε βίντεο

Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, καθώς ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας. Από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έχουν γίνει έναπροκαλώντας ζημιές. Ο ιδιοκτήτης παντοπωλείου που καταστράφηκε ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.

Η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού. Από τη ροή παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται αυξημένη προσοχή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τα ρέματα να παραμένουν σε αυξημένη ροή.

Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στο μεταξύ, εικόνα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν την Κυριακή σε όλη τη χώρα, δίνει με ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας τις έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις των φαινομένων, αλλά και τη δυναμική του συστήματος που συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα με την κίνησή του προς τα ανατολικά – βορειοανατολικά. Όπως επισημαίνει στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη έπεσαν κυρίως δυτικά και βορειοανατολικά. Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm. ✅Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».

