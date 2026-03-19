Διάρρηξη σε οικία στη Δυτική Αχαΐα- Μεταξύ των κλοπιμαίων και όπλο

Περιπολίες «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή
Κινητοποίηση της αστυνομίας, στο Χαϊκάλι Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από διάρρηξη σε οικία που καταγγέλθηκε στις αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι και αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα, ενώ μεταξύ των κλοπιμαίων φέρεται να βρίσκεται και μία καραμπίνα, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.
