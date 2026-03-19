Βέροια: Μυστήριο με την 24χρονη που βρέθηκε ξυλοκοπημένη σε πιλοτή

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (17/3) βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η νεαρή αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας και από εκεί διακομίστηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για δεύτερη ημέρα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε θρίλερ εξελίσσεται ο τραυματισμός της 24χρονης, καθώς δεν έχει εμφανισθεί μέχρι τώρα στις Αρχές μάρτυρας που θα βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία, αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, ενώ κατά πάσα πιθανότητα αποκλείεται το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς η γυναίκα είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Η αδελφή της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα κάνει έκκληση όποιος γνωρίζει κάτι να απευθυνθεί στις Αρχές. «Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη ή τυφλή», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της.

«Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα», πρόσθεσε.