Πάτρα: «Καμία ανοχή στη βία- Ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς»

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, στο πλαίσιο των αποφάσεών του, πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Αχαΐας, κ. Νικόλαο Κλάδη.

"Βασικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η διασφάλιση ενός σχολείου χωρίς βία για μαθητές και εκπαιδευτικούς· ενός σχολείου που να αποτελεί χώρο όπου οικοδομούνται όχι μόνο γνώσεις, αλλά κυρίως συμπεριφορές, στάσεις και αξίες δημοκρατίας, αλληλοσεβασμού, ανθρωπιάς, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Ένα σχολείο ανοιχτό, συμμετοχικό και συμπεριληπτικό, και όχι τόπο άγονων αντιπαραθέσεων, αχρείαστης έντασης, γραφειοκρατικής υπερφόρτωσης, κοινωνικής αυτοματοποίησης και ποινικοποίησης της παιδαγωγικής πράξης" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας.

"Τονίσαμε με εμφατικό τρόπο ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν όχι μόνο την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία, αλλά και ένα πλέγμα σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων, εντάσεων και συμπεριφορών, χωρίς τις αναγκαίες και επαρκείς δομές υποστήριξης, καθώς και τις απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις και προστασίες.

Κατά τη συνάντηση, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης διαβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση μιας συνεργατικής και υποστηρικτικής σχέσης με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Η βία, σε οποιαδήποτε εκδοχή της, δεν μπορεί να αποτελεί τη νέα κανονικότητα στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι ο εύκολος στόχος επικριτικών εκδηλώσεων και συμπεριφορών, ούτε «καταναλωτικό προϊόν» στη δημόσια σφαίρα, στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα επικοινωνίας.

Απέναντι σε κάθε μορφή άδικων καταστάσεων, ισοπεδωτικής λογικής, στοχοποίησης και απαξίωσης, θα υψώσουμε τείχος αξιοπρέπειας, δημοκρατικής ευθύνης, συλλογικής απάντησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης, με θεσμική, νομική και αγωνιστική παρουσία.

Καλούμε τους φορείς της κοινωνίας (γονεϊκό κίνημα, αυτοδιοίκηση, πολιτικά κόμματα κ.λπ.) να συνδιαμορφώσουμε ένα συνεκτικό δίκτυο κοινωνικών παρεμβάσεων, που θα ενισχύει την κατεύθυνση ότι το σχολείο είναι χώρος παιδείας, πολιτισμού, κουλτούρας συνεργασίας, ασφάλειας, αμοιβαίου σεβασμού, ανθρωπιάς και δημοκρατίας. Ένας χώρος κοινωνικής ευθύνης, συνοχής και μέλλοντος, με τους εκπαιδευτικούς βασικούς πρωταγωνιστές του.

Καλούμε τη ΔΟΕ να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία, ώστε το ζήτημα της προστασίας των εκπαιδευτικών από καταστάσεις βίας, σε οποιαδήποτε μορφή και εκδοχή της, να αναδειχθεί σε κυρίαρχο αίτημα.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του. Δεν αρκούν επικοινωνιακού τύπου διαπιστώσεις και υποστηρίξεις. Χρειάζονται απτές αποδείξεις και έργα, που μέχρι σήμερα δεν αποτυπώνονται" προσθέτουν.

Και τέλος, επισημαίνουν: "Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

Θεσμική προστασία των εκπαιδευτικών με ενίσχυση και αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου

Νομικό συμπαραστάτη του εκπαιδευτικού σε κάθε Διεύθυνση της χώρας

Ολιστική ψυχοκοινωνική υποστήριξη με μόνιμες και σταθερές δομές σε κάθε σχολική μονάδα

Ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας με τα Παιδαγωγικά Τμήματα

Διοικητική απαγκίστρωση και περιορισμό της γραφειοκρατίας, που με τη μορφή «ηλεκτρονικής χιονοστιβάδας» καταπλακώνει σχολεία και εκπαιδευτικούς

Συστηματικά προγράμματα πρόληψης της σχολικής βίας

Σταθερή στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των πολυσύνθετων κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον

Θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας – κοινωνικών υπηρεσιών, με σαφές πλαίσιο ρόλων και ορίων

Δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και επιμορφωτικής υποστήριξης των γονέων

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη

Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Η προστασία των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα· είναι συνθήκη για το μέλλον της κοινωνίας. Είναι η ασφαλής προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης και τη διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών σε ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολείο.

Το σχολείο που οραματιζόμαστε δεν φοβάται. Δεν σιωπά. Δεν συμβιβάζεται με τη βία.

Αντίθετα, μορφώνει, δημιουργεί, προστατεύει και εμπνέει.

Και αυτό το σχολείο θα το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο".