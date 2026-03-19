Τζακ ποτ στο Τζόκερ, τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ στην επόμενη κλήρωση

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (19/3), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 6, 7, 8, 39, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 2.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ.
