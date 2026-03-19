Προσφυγικά: Ανήλικοι «χτύπησαν» ταξί εν κινήσει

Σκηνές κινηματογραφικού... θράσους εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στην περιοχή των Προσφυγικών, στην Πάτρα, όταν ομάδα ανηλίκων έκλεψε διερχόμενο ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι ανήλικοι ρομά προσέγγισαν όχημα ταξί το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και, εκμεταλλευόμενοι την επιβράδυνσή του, κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να αρπάξουν σακ βουαγιάζ που βρισκόταν στο εσωτερικό.

Ο οδηγός του ταξί ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των δραστών, «σαρώνοντας» τους γύρω δρόμους, από την πλατεία Ελευθερίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να εμπλέκονται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.