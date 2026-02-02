Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μέσα στο σπίτι του -Τον εντόπισε η σύζυγός του

Αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια – Αναμένεται η νεκροψία για τα ακριβή αίτια θανάτου
Σοκ προκάλεσε στην Πάτρα ο αιφνίδιος θάνατος ενός 30χρονου άνδρα, τον οποίο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η σύζυγός του μέσα στην οικία όπου διέμεναν.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02.02.2026), όταν η νεαρή γυναίκα βρήκε τον σύζυγό της πεσμένο στο ισόγειο σπίτι τους και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Οι αστυνομικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου του νεαρού άνδρα.
Κατασκευάστηκαν εξέδρες για... υποβρύχια, στη μαρίνα της Πάτρας - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
H Πάτρα στο ρυθμό της Golden Visa- Ποιες χώρες μας προτιμούν, ποιες περιοχές έλκουν το ενδιαφέρον
Αυξημένο ενδιαφέρον για -εκτός Πατρών- εκδρομές από Πατρινούς το τριήμερο του Καρναβαλιού- Οι δημοφιλείς προορισμοί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr