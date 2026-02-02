Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μέσα στο σπίτι του -Τον εντόπισε η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην Πάτρα ο αιφνίδιος θάνατος ενός 30χρονου άνδρα, τον οποίο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η σύζυγός του μέσα στην οικία όπου διέμεναν.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02.02.2026), όταν η νεαρή γυναίκα βρήκε τον σύζυγό της πεσμένο στο ισόγειο σπίτι τους και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου του νεαρού άνδρα.