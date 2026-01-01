Η αγορά εργασίας στερεύει από ανθρώπινο δυναμικό- Οι ακάλυπτες θέσεις το 2026

Ξεπερνούν τις 250.000 οι κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία, αποτυπώνοντας με σαφήνεια το βάθος και την ένταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας.

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού δεν περιορίζεται πλέον σε εποχικά ή χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα, αλλά επεκτείνεται σε κρίσιμους τομείς υψηλής τεχνογνωσίας, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία και στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το dnews.

Ο τουριστικός κλάδος και το 2026 θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των ελλείψεων, καθώς οι ανάγκες σε προσωπικό θα αυξηθούν σε σχέση με το 2025. Θέσεις όπως λάντζα, σερβιτόροι και καμαριέρες παραμένουν ακάλυπτες, ενώ σημαντικά κενά καταγράφονται και σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, όπως σεφ, στελέχη υποδοχής και προσωπικό ευεξίας. Ο έντονα εποχικός χαρακτήρας του τουρισμού καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο οξύ, αφού οι επιχειρήσεις χρειάζονται άμεση στελέχωση σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αναμονής μηνών για την ολοκλήρωση διαδικασιών.

Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση και στις κατασκευές, έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα λόγω μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η ζήτηση αφορά εξειδικευμένους τεχνίτες, όπως ηλεκτροσυγκολλητές, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και ψυκτικούς, αλλά και οδηγούς και χειριστές βαρέων μηχανημάτων. Παράλληλα, εντοπίζονται σημαντικά κενά σε μηχανικούς επίβλεψης έργων, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους καθυστερήσεων στην υλοποίηση έργων και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Στη βιομηχανία, οι ελλείψεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από εργάτες παραγωγής, αποθήκης και συσκευασίας έως τεχνικούς CNC, συντηρητές μηχανημάτων και σχεδιαστές. Η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού επηρεάζει άμεσα την παραγωγική διαδικασία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ταχύτητας.

Αντίστοιχα, στον τομέα της πληροφορικής, η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών αποκτά στρατηγική σημασία. Οι ανάγκες για προγραμματιστές υψηλής κατάρτισης, ειδικούς στην ανάλυση δεδομένων, στη μηχανική μάθηση και στην κυβερνοασφάλεια αυξάνονται, ενώ ο ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο καθιστά την προσέλκυση ταλέντων ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλές επιχειρήσεις δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν κρίσιμες θέσεις, γεγονός που επηρεάζει την καινοτομία και την ψηφιακή τους ανάπτυξη.

Στον πρωτογενή τομέα, η έλλειψη εργατών γης παραμένει χρόνιο πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις στη συγκομιδή και στη συνολική αγροτική παραγωγή. Παρά τις προσπάθειες κάλυψης των αναγκών μέσω μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες, τα κενά παραμένουν, καθώς η διαδικασία χαρακτηρίζεται από μεγάλες καθυστερήσεις.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόβλημα διαδραματίζει η γραφειοκρατία που συνοδεύει τη μετάκληση εργαζομένων από το εξωτερικό. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να απαιτήσει από έξι έως και εννέα μήνες, χρόνος που λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ίδιους τους εργαζομένους. Η αλυσίδα των απαιτούμενων ενεργειών, από την έγκριση των θέσεων και την υποβολή αιτήσεων έως τη χορήγηση βίζας και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετά την άφιξη στη χώρα, συχνά παρουσιάζει καθυστερήσεις σε κάθε στάδιο.

Ακόμη και μετά την άφιξη των εργαζομένων στην Ελλάδα, η έκδοση βασικών εγγράφων, όπως φορολογικός αριθμός και αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να απαιτήσει επιπλέον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να απασχοληθούν.