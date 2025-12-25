Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε αρχίζει η καταβολή τους - Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Μετά το τέλος των πληρωμών των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, σειρά παίρνουν πλέον οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν τέλη του επόμενου μήνα, όπως συνηθίζεται, ακολουθώντας το πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ για το 2025.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 είναι οι εξής:

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 όπως το Δημόσιο)

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις