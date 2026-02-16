Βαρθολομιό: Σπίτια και καλλιέργειες «βούλιαξαν» μετά την απελευθέρωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή

Η λάσπη κάλυψε πολύτιμο εξοπλισμό και κατέστρεψε ολοσχερώς θερμοκήπια και αγροτικές εκτάσεις
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρέθηκε το Βαρθολομιό, καθώς η ελεγχόμενη διοχέτευση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή προς τον Πηνειό προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες.
Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, εισβάλλοντας σε αυλές και εσωτερικούς χώρους κατοικιών, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που βρίσκονται αποκλεισμένοι στις οικίες τους (βλέπε φωτο).
Η καταστροφή στον αγροτικό τομέα είναι τεράστια, με θερμοκήπια, καλλιέργειες και γεωργικό εξοπλισμό να θάβονται κάτω από το νερό και τη λάσπη…
πηγη patrisnews.com
