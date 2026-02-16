Τα κτίρια της Πάτρας γερνάνε και πολλά καταρρέουν- «Το πρόβλημα είναι τεράστιο και όσο περνάει ο καιρός θα διογκώνεται» λέει ο Άρης Γκατζόγιας

«Το πρόβλημα είναι τεράστιο και όσο περνάει ο καιρός θα διογκώνεται», αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, Άρης Γκατζόγιας, σχετικά με τις αναφορές σε κτίρια που εμφανίζουν σοβαρές φθορές, όπως ρωγμές, αποκολλημένα τμήματα ή κρεμασμένα στοιχεία πάνω από πεζούς, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα.

Οι περισσότερες πτώσεις σοβάδων, τσιμέντου ή μαρμάρου σημειώνονται στο ιστορικό κέντρο και στις παλαιότερες συνοικίες, όπου τα κτίρια είναι μεγαλύτερης ηλικίας και συχνά ασυντήρητα.

«Περίπου το 75% του κτιριακού αποθέματος στην Πάτρα, και κυρίως στο ιστορικό κέντρο, είναι κατασκευές πριν το 1985, με τον πρώτο προσεισμικό ή χωρίς προσεισμικό έλεγχο, δηλαδή ακόμα παλαιότερα κτίρια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης -όχι μόνο στα νεοκλασικά ή στα διατηρητέα, αλλά και σε πολυκατοικίες- και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, ειδικά φέτος με τις βροχοπτώσεις και την υγρασία, προκαλεί φθορά στο κτίριο, όπως οξείδωση (διάβρωση) του οπλισμού, ενανθρακώσεις (επηρεάζει κυρίως τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα), χαρακτηριστικά σημάδια παλαιότητας. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν συντήρηση. Εάν δε συντηρηθούν, θα έχουμε δυσάρεστα φαινόμενα, όπως το προχθεσινό συμβάν με το γκρέμισμα του εγκαταλελειμμένου, στην οδό Ιωνίας ή, ακόμα χειρότερα, όπως το τραγικό δυστύχημα που είχαμε πέρυσι, με την πτώση τσιμέντων, στην οδό Γούναρη. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει να κάνει κατ’ ανάγκη με τη στατική επάρκεια του κτιρίου, έχει να κάνει κυρίως με τη συντήρησή του. Προφανώς, εάν αφήσεις το κτίριο εκτεθειμένο 60, 70 ή και 80 χρόνια, θα έχει και ζητήματα στατικής επάρκειας, γιατί, για παράδειγμα, η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο που “χτυπάει” κατευθείαν τον οπλισμό του σκυροδέματος, αλλά αυτό γίνεται με βραδείς ρυθμούς, σε βάθος χρόνου. Αυτό όμως που συμβαίνει άμεσα είναι αποκαλύψεις οπλισμού, επιχρίσματα και σοβάδες που ξεκολλάνε, μάρμαρα και στηθαία που υποχωρούν, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλες αυτές τις καταστάσεις στην πόλη, οι οποίες δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες, γιατί προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας», εξηγεί ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά την ανάγκη συστηματικής καταγραφής και ελέγχου εγκαταλελειμμένων ακινήτων, «το θέμα αυτό είναι συνεχώς σε διάλογο και πάντα, ως πολιτικοί μηχανικοί, το θέτουμε. Αντιθέτως, κάθε μέρα που περνάει, η ανάγκη γίνεται πιο επιτακτική και η συνθήκη πιο αναγκαία, προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς επιμένουμε ότι η ασφάλεια και η στατική επάρκεια των κτιρίων πρέπει να είναι στην κορυφή αυτού του διαλόγου και, προφανώς, για τη συντήρησή τους να υπάρξουν γενναία προγράμματα τύπου “Εξοικονομώ”, που θα δώσουν κίνητρα στους ιδιοκτήτες προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και όσο περνάει ο καιρός θα διογκώνεται» επισημαίνει ο Άρης Γκατζόγιας.