Καισαριανή: O Βέλγος πωλητής εξηγεί γιατί απέσυρε από το eBay τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες

Τον λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε η απόσυρση των φωτογραφιών που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, από τη δημοπρασία του eBay, εξηγεί η βελγική εταιρεία «Crain’s Militaria», η οποία δημοσίευσε τις ιστορικές εικόνες.

Όπως αναφέρει ο Βέλγος πωλητής -εκ μέρους της Crain’s Militaria- σοκαρίστηκε από τη «βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής».

Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξαν αρκετοί που ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν τις ιστορικές φωτογραφίες μετά τη δημοσοποίησή τους, ωστόσο, όπως λέει, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το μέλλον τους, τονίζοντας ότι είναι «ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές».



Πρόκειται για εικόνες που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν και οι οποίες, εφόσον αποδειχθούν αυθεντικές, αποτελούν ένα σημαντικό οπτικό τεκμήριο ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής Κατοχής.

Σημειώνεται πως οι φωτογραφίες αποδίδονται στον Γερμανό υπολοχαγό Χέρμαν Χόιερ που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Batallion με έδρα τη Μαλακάσα και μετά τα Ίσθμια. Καθώς και ο Βέλγος αναφέρει ότι προέρχονται από τη συλλογή Γερμανού αξιωματικού, είναι πολύ πιθανό οι φωτογραφίες να τραβήχτηκαν από τον υπολοχαγό Χέρμαν-Ότο Χόιερ, ο οποίος παρότι είχε μόνο ένα χέρι (το αριστερό, συνεπεία τραυματισμού στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο) ήταν ένας από τους διασημότερους ζωγράφους της Γερμανίας.

Αναλυτικά η δήλωσή του Βέλγου πωλητή στο protothema:

«Το πρωί αυτό, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής. Κατανοώ πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα και σοκαρίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από το ζήτημα αυτό μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το θέμα εργαλειοποιείται και πολιτικά.

Μετά την έντονη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών, επικοινώνησε μαζί μου μεγάλος αριθμός ιδιωτών συλλεκτών εκφράζοντας ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον του υλικού αυτού.



Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και το νόμιμο ιδιοκτησιακό μου δικαίωμα επί των φωτογραφιών και να τύχει της δέουσας μεταχείρισης. Εικόνες που έχουν τεχνητά αλλοιωθεί, αφαιρώντας την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας αχρείαστη συζήτηση σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μου και για την τιμή στην επιθυμία μου να μην προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης».



Ο πρώτος που φέρεται να ταυτοποιήθηκε από την οικογένειά του, είναι ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο από τους κρατουμένους που οδηγούνται προς εκτέλεση.

Πρόκειται για τον μηχανικό στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Μεσσηνία , γεννημένο στην Πύλο Βασίλη Ν. Παπαδήμα, αδερφό του εκδότη Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 1941 από τους Ιταλούς καραμπινιέρους.