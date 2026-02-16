Ηλεία: Σοβαρές πλημμύρες στο Βαρθολομιό μετά από αποσυμφόρηση φράγματος- Σπίτια και καλλιέργειες βυθίστηκαν στα λασπόνερα- ΦΩΤΟ

Εικόνες καταστροφής
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα (16.02.2026) στο Βαρθολομιό Ηλείας, έπειτα από διαδικασίες αποσυμφόρησης του Φράγματος Καραμανλή. Η ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε σπίτια και καλλιέργειες.
Αν και ο στόχος των αρχών ήταν η διοχέτευση των υδάτων στον Πηνειό, τα νερά κατέκλυσαν γρήγορα αυλές και εσωτερικούς χώρους κατοικιών, καθώς και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.
Καλλιέργειες και θερμοκήπια καταστράφηκαν, εξοπλισμός βυθίστηκε στη λάσπη, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
«Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα», λέει κάτοικος του Βαρθολομιού.
Άλλοι κάτοικοι καταγγέλλουν πως δεν είχαν ενημερωθεί για την απελευθέρωση των υδάτων, ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα και να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.
