Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Σοβαρές πλημμύρες στο Βαρθολομιό μετά από αποσυμφόρηση φράγματος- Σπίτια και καλλιέργειες βυθίστηκαν στα λασπόνερα- ΦΩΤΟ

Ηλεία: Σοβαρές πλημμύρες στο Βαρθολομιό ...

Εικόνες καταστροφής

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα (16.02.2026) στο Βαρθολομιό Ηλείας, έπειτα από διαδικασίες αποσυμφόρησης του Φράγματος Καραμανλή. Η ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε σπίτια και καλλιέργειες.

Αν και ο στόχος των αρχών ήταν η διοχέτευση των υδάτων στον Πηνειό, τα νερά κατέκλυσαν γρήγορα αυλές και εσωτερικούς χώρους κατοικιών, καθώς και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Καλλιέργειες και θερμοκήπια καταστράφηκαν, εξοπλισμός βυθίστηκε στη λάσπη, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα», λέει κάτοικος του Βαρθολομιού.

Άλλοι κάτοικοι καταγγέλλουν πως δεν είχαν ενημερωθεί για την απελευθέρωση των υδάτων, ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα και να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νέα τρικυμία στον Φαρμακευτικό Σύλλογο- Τι λένε Σοφιανόπουλος και Μαστοράκου για τη νέα παραίτηση

Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στον Ασπρόπυργο- Νεκρός ένας 41χρονος

Καισαριανή: O Βέλγος πωλητής εξηγεί γιατί απέσυρε από το eBay τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεία Βαρθολομιό Πλημμύρες
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0397\u03bb\u03b5\u03af\u03b1","\u0392\u03b1\u03c1\u03b8\u03bf\u03bb\u03bf\u03bc\u03b9\u03cc","\u03a0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03cd\u03c1\u03b5\u03c2"]
821282
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις