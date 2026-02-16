Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στον Ασπρόπυργο- Νεκρός ένας 41χρονος

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκατρείς πυροσβέστες.
Ένας 41χρονος άνδρας έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στον Ασπρόπυργο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκατρείς πυροσβέστες. Οι διασώστες απεγκλώβισαν μια 31χρονη γυναίκα από το όχημα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται η 31χρονη συνοδηγός.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
