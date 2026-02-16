Την ενοχή του πατρός Αντωνίου και συγκατηγορουμένων του ζήτησε η εισαγγελέας για σκληρές τιμωρίες σε φιλοξενούμενα παιδιά

Την ενοχή του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου πατρός Αντώνιου και τεσσάρων ακόμα κατηγορουμένων για την υπόθεση κακοποιητικών συμπεριφορών που κατήγγειλαν φιλοξενούμενοι σε δομές της ΜΚΟ, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Παναγιώτα Συμιγιάννη.

Η εισαγγελική λειτουργός μετά από μία λεπτομερέστατη αγόρευση για την υπόθεση που αφορά βαριές σωματικές και συναισθηματικές κακοποιήσεις, με χειροδικίες, σκληρές εργασίες και τιμωρίες απομόνωσης στις δομές της Κιβωτού σε Βόλο, Αθήνα και Χίο, ζήτησε την ενοχή των κατηγορούμενων για την πλειονότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Με αυστηρό τόνο, η εισαγγελική λειτουργός έδωσε έμφαση στον πατέρα Αντώνιο, που του χρεώνεται ότι όχι μόνο γνώριζε αλλά και παρότρυνε και ενέκρινε τις επίδικες συμπεριφορές:

«Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς. Όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε» είπε, επικαλούμενη μαρτυρικές καταθέσεις. «Αποφάσιζε για όλα στην Κιβωτό του Κόσμου. Πρόκειται για το «εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου» τόνισε.

Η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία σε συγκεκριμένα περιστατικά που όπως τόνισε, αποδείχθηκαν: «ο πρώτος κατηγορούμενος γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοί του» σημείωσε αναφερόμενη σε συγκεκριμένο γεγονός.

Η εισαγγελέας ζήτησε για επιμέρους κατηγορίες, την αθώωση των κατηγορούμενων σχετικά με καταγγελλόμενα περιστατικά στη δομή της Χίου. Για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς σε περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου. Το παιδί προηγουμένως είχε κατατηγορηθεί για κλοπή. «Προκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο. Πρόκειται για ένα ακραίο μέτρο στο συμμετείχε η διευθύντρια της οργάνωσης και ο παιδαγωγός αλλά λόγο είχε και ο πατέρας Αντώνιος. Ασκούσε επιρροή και είχε γνώση όλων των ληφθέντων μέτρων σωφρονισμού».

Ενοχή ζήτησε επίσης και για περιστατικό ξυλοδαρμού του ίδιου ανηλίκου κρίνοντας ότι το δικαστήριο πρέπει να τους αποδώσει σωματική βλάβη κατά συναυτουργία ενώ για έναν εξ αυτών ζήτησε να κριθεί ένοχος και για απειλή. Παράλληλα ζήτησε για τη διευθύντρια της δομής να κηρυχθεί ένοχη και για έκθεση.

Η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε επίσης σε ακόμα ένα περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανήλικων φιλοξενούμενων στο χώρο του οινοποιείου δομής . «Το αδίκημα τελέστηκε», είπε ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για απλή σωματική βλάβη και απειλή, κατά περίπτωση, όπως κατηγορούνται.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του, είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.