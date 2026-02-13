Τα ΕΛΤΑ τιμούν τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και κυκλοφορούν στις 15 Φεβρουαρίου 2026 την Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων «200 Χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου», η οποία περιλαμβάνει τέσσερα γραμματόσημα και ένα αριθμημένο φεγιέ.



ΚΛΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ



0,20 €

Χρήστος Καψάλης (1751-1826)

Πολυχρόνης Λεμπέσης (1848 – 1913) 1881

λάδι σε μουσαμά 100 Χ 80 εκ.

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αρ. Έργου: 250

25.000 τεμάχια

0,50 €

Αθανάσιος Ραζή-Κότσικας (1798-1826)

Ιωάννης Τρικογλίδης (1891 – 1962) 1929

λάδι σε μουσαμά 100 x 80 εκ.

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αρ. Έργου: 3983

25.000 τεμάχια

1,20 €

Επεισόδιο από την πολιορκία του Μεσολογγίου – Η Αυτοθυσία

François-Émile de Lansac (1803-1890) 1827

Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου

25.000 τεμάχια

3,00 €

Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου

Eugène Delacroix (1798-1863) 1826, Λάδι σε μουσαμά, 169 x 127 εκ.

Μουσείο Καλών Τεχνών Bordeaux

Φωτογραφία F.Deval, Αρ. Έργου: Bx E 439

25.000 τεμάχια

4,00 €

Η Έξοδος του Μεσολογγίου

Θεόδωρος Βρυζάκης (1814 ή 1819 – 1878) 1853

Λάδι σε μουσαμά, 169 x 127 εκ.

Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αρ. Έργου: Π.5446

15.000 φεγιέ



Η έκδοση αποτελείται από τέσσερα γραμματόσημα διαστάσεων 35 Χ 45 mm σε φύλλα των 25 και ένα αριθμημένο φεγιέ διαστάσεων 55 Χ 76 mm, που περιλαμβάνει ένα γραμματόσημο διάστασης 35 X 45 mm.

Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 15 Φεβρουαρίου 2026

Ημερομηνία Απόσυρσης: 14 Φεβρουαρίου 2028

Σχεδίαση-Προσαρμογή: Ανθούλα Λύγκα

Μέθοδος εκτύπωσης: Πολυχρωμία (οffset), χρυσοτυπία

Εκτύπωση: “VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ευχαριστούν θερμά τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, τη Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου και το Μουσείο Καλών Τεχνών του Bordeaux, για την συνδρομή τους στη δημιουργία της παρούσας Έκδοσης.