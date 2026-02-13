Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με εκδηλώσεις, προγράμματα και απονομές βραβείων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Διοργάνωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης αναφορικά με την έννοια της αναπηρίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών | 16-18.02.2026 (09:00-13:00) και 20.02.2026 (09:00-13:00)

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει από Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 έως και Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, 09:00 – 13:00 και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, 09:00-13:00, διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης αναφορικά με την έννοια της αναπηρίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού, το οποίο απασχολείται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη πανεπιστημιακή εμπειρία εξελίσσεται μέσα από τρεις αλληλοσυμπληρούμενες θεματικές: την προσβασιμότητα, την αναπηρία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τους τρόπους προσέγγισης και υποστήριξης των φοιτητών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

-Τις έννοιες της αναπηρίας και της προσβασιμότητας με βάση τα σύγχρονα δεδομένα.

-Τους τρόπους προσέγγισης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

-Την προσβασιμότητα ως βασικό άξονα για τη διαμόρφωση ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια, όπου κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του/της.

Την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιήσει η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό.

Ομιλητές/τριες:

-Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος DEA – DESS, εξωτερικός συνεργάτης Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

Τίτλος ομιλίας: «Εισαγωγή στις έννοιες της αναπηρίας και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες».

-Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, εξωτερική συνεργάτιδα της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος ομιλίας: «Τρόποι προσέγγισης Φοιτητών με Αναπηρία ή/και ΕΕΑ».

-Ορφανού Ευγενία, Βιβλιοθηκονόμος MSc., εξωτερική συνεργάτιδα της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

Τίτλος ομιλίας: «Ψηφιακή προσβασιμότητα και υποστηρικτική τεχνολογία».

Εγγραφή– Παρακολούθηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύνδεσμος εγγραφής και παρακολούθησης σεμιναρίου

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected]

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», σε συνεργασία με την HelMSIC | 19.02.2026 | 10:00-13:00

Το καρναβάλι πλησιάζει, φέρνοντας μαζί του χρώμα, κίνηση, μουσική και τη διάθεση για συμμετοχή και προσφορά. Σε μόλις μιάμιση εβδομάδα, η πόλη μπαίνει σε γιορτινούς ρυθμούς, υπενθυμίζοντάς μας τη δύναμη της συλλογικότητας και της ανθρώπινης επαφής.

Μέσα στη χαρά και την ένταση της καρναβαλικής περιόδου, η ανάγκη για αίμα παραμένει διαρκής και αυξημένη. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς, που μπορεί να συνυπάρξει με το γιορτινό πνεύμα και να του δώσει βαθύτερο νόημα.

Έτσι, έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με την HelMSIC, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στο ισόγειο του κτιρίου των προκλινικών του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μας, με χαρά θα σας απαντήσουμε:

e-mail : [email protected]

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΜΕΤΩΝ» | Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει για δεύτερη φορά τον Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΜΕΤΩΝ» με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών των φοιτητών του.

Ο διαγωνισμός, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος του είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος.

Γιατί να συμμετάσχετε:

-Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας: Αναπτύξτε δεξιότητες και αποκτήστε γνώσεις για να υλοποιήσετε καινοτόμες λύσεις με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο.

-Μετατροπή ιδεών σε πράξη: Λάβετε υποστήριξη και καθοδήγηση για να μετατρέψετε τις πρωτοποριακές ιδέες σας σε βιώσιμα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

-Δωρεάν συμμετοχή: Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 15/02/2026.

Για εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στο [email protected]

Πρόσκληση Erasmus+ ΚΑ131 εξερχόμενης κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2026 -2027

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prosklisi-erasmus-ka131-exerchomenis-kinitikotitas-foititon-gia-spoudes-akadimaikou-etous-2026-2027/

Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών συνομιλούν με κατοίκους της πόλης για την ελληνική γλώσσα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες αλλά και σπουδαστές και σπουδάστριες που μαθαίνουν ελληνικά στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, επισκέφθηκαν το Μουσείο Τύπου, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν ιστορικούς τίτλους εφημερίδων, έγγραφα και παλαιότερες μορφές γραφής της ελληνικής. Στη συνέχεια συνομίλησαν με κατοίκους της Πάτρας, ρωτώντας τους αν γνωρίζουν τη σημερινή ημέρα, ποια είναι η αγαπημένη τους ελληνική λέξη, ποια θεωρούν ότι δεν μεταφράζεται εύκολα σε άλλες γλώσσες και ποια πιστεύουν ότι δυσκολεύει ιδιαίτερα όσους μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Αν και ελάχιστοι από όσους και όσες ρωτήθηκαν γνώριζαν την παγκόσμια ημέρα, απάντησαν στα ερωτήματα δίνοντας ως αγαπημένες λέξεις τις «αγάπη», «φως» και «ελευθερία», ενώ πολλοί ανέφεραν τη λέξη «μαμά». Νεότεροι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και σε λιγότερο συχνές πλέον λέξεις, όπως το «άταρο» και το «τζιέρι». Η λέξη που θεωρήθηκε πιο δύσκολη στη μετάφραση ήταν το «φιλότιμο», ενώ σύνθετες λέξεις όπως «σκουλικομυρμηγκότρυπα», «ωτορινολαρυγγολόγος» και «φιλοφροσύνη» κρίθηκαν ως δύσκολες για όσους και όσες μαθαίνουν ελληνικά. Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ευχαριστεί θερμά την κα Κατερίνα Τσίρου για την ξενάγηση και τη φιλοξενία στο Μουσείο Τύπου και τον συνεργάτη του Εργαστηρίου κ. Δημήτρη Σταφίδα για την πρωτοβουλία της δράσης.

Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Innovator Award 2025 στον Καθηγητή Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Σταύρο Ταραβήρα, σε αναγνώριση του υψηλού επιστημονικού του έργου για την υδροκεφαλία

Η υδροκεφαλία αποτελεί σοβαρή, πολυπαραγοντική νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί τόσο κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. Χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στις κοιλίες του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της φυσιολογικής δομής, ανάπτυξης και λειτουργίας του εγκεφαλικού ιστού. Οι επιπτώσεις της νόσου είναι συχνά μακροχρόνιες και επηρεάζουν ουσιαστικά τη νευρολογική λειτουργία, τη γνωστική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Hydrocephalus Association των Ηνωμένων Πολιτειών απένειμε στον Καθηγητή Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, κ. Σταύρο Ταραβήρα, το διεθνές βραβείο Innovator Award 2025, σε αναγνώριση της καινοτόμου και υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβολής του στην έρευνα της υδροκεφαλίας. Η διάκριση αυτή απονέμεται σε ερευνητές που διακρίνονται για την πρωτοτυπία και τη δυνητική κλινική εφαρμογή του επιστημονικού τους έργου, με στόχο την προαγωγή της κατανόησης της παθοφυσιολογίας της νόσου και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. (https://www.hydroassoc.org/announcing-the-2025-innovator-award-recipients/)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/aponomi-tou-diethnous-vraveiou-innovator-award-2025-ston-kathigiti-fysiologias-tou-tmimatos-iatrikis-tou-panepistimiou-patron-k-stavro-taravira-se-anagnorisi-tou-ypsilou-epistimonikou-tou-ergou-gia/

Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η συγχαρητήρια ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αφορά την Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Αθηνά Παπαχρυσοστόμου και την Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Κατερίνα Κωστίου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-anthropistikon-kai-koinonikon-epistimon-2/

ΜΕΤ: Τεύχος Φεβρουαρίου-Μαρτίου του Ενημερωτικού Δελτίου ΜΕΤ Ανα-ΜΕΤ-άδοση

Το τεύχος Φεβρουαρίου-Μαρτίου του Ενημερωτικού Δελτίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να εντοπίσετε: Ανα ΜΕΤ άδοση_Τεύχος 44ο.pdf

Έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο σεβασμού του περιβάλλοντος, της ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας αλλά και της οικονομίας, παρακαλούνται θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, να εξοικονομούν ενέργεια στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος υιοθετώντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον πρότυπο.

«Ύστερα από την αποχώρηση από αίθουσες, αμφιθέατρα, γραφεία, εργαστήρια και λοιπούς χώρους, διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουν κλειστά φώτα, κλιματιστικά και λοιπές συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια χωρίς λόγο».

Τελευταία νέα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών

- Ολοκλήρωση Χειμερινού Τουρνουά Αντισφαίρισης Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Εορτασμός «Τσικνοπέμπτης» στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 12.02.2026

Και του χρόνου με Υγεία!

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: https://confer.upatras.gr/ - https://confer.upatras.gr/events/