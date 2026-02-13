Έφτασαν οι αγρότες στην Αθήνα - Τα τρακτέρ στο Σύνταγμα

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν και αγρότες από την Αχαΐα

17.15 - 44 τρακτέρ και 2.500 άνθρωποι έξω από τη Βουλή

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16.55 - Τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα

Τα πρώτα τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα και οι συγκεντρωμένοι τα υποδέχτηκαν με καπνογόνα και χειροκροτήματα. Κανονικά η κυκλοφορία στην Ομόνοια

Δόθηκαν στην κυκλοφορία από την τροχαία οι δρόμοι πέριξ της πλατείας Ομονοίας που είχαν κλείσει για να περάσουν τα τρακτέρ.

Λίγο πριν τις 15:00 οι αγρότες ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους για το Σύνταγμα. Η πανελλαδική συγκέντρωσή έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα. Τα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και μαζί με τα λεωφορεία που μεταφέρουν αγρότες κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών. Οι Αρχές προχώρησαν σε απολύμανση για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε όλα τα τρακτέρ που θα φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ από την αστυνομία έχει ζητηθεί τα τρακτέρ να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση θα συμμετέχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι - Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00. Στη συγκέντρωση συμμετέχουν και αγρότες από την Αχαΐα

